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Вдень і вранці дощ. Прогноз погоди на 11 вересня у Харкові й області

Погода 20:24   10.09.2026
Оксана Якушко
Вдень і вранці дощ. Прогноз погоди на 11 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на п’ятницю, 11 вересня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом дня буде хмарно з проясненнями 🌥. Вночі не прогнозують істотних опадів. Натомість вранці та вдень очікують невеликий дощ 🌧, місцями прогнозують грозу ⛈.

Вітер вночі буде південно-західний, вдень змінить напрямок на північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 12 до 17°, вдень від 22 до 27°.

 

У Харкові ніч пройде без істотних опадів, але вранці та вдень прогнозують невеликий дощ 🌧.

Вітер вночі очікують південно-західний, вдень вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 15 – 17°, вдень прогріється до 23 – 25°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2026 в 20:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на п’ятницю, 11 вересня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".