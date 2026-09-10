Вдень і вранці дощ. Прогноз погоди на 11 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на п’ятницю, 11 вересня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом дня буде хмарно з проясненнями 🌥. Вночі не прогнозують істотних опадів. Натомість вранці та вдень очікують невеликий дощ 🌧, місцями прогнозують грозу ⛈.

Вітер вночі буде південно-західний, вдень змінить напрямок на північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 12 до 17°, вдень від 22 до 27°.

У Харкові ніч пройде без істотних опадів, але вранці та вдень прогнозують невеликий дощ 🌧.

Вітер вночі очікують південно-західний, вдень вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 15 – 17°, вдень прогріється до 23 – 25°.