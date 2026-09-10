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Ночью и утром дождь. Прогноз погоды на 11 сентября в Харькове и области

Погода 20:24   10.09.2026
Оксана Якушко
Ночью и утром дождь. Прогноз погоды на 11 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на пятницу, 11 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области денм будет облачно с прояснениями 🌥. Ночью не прогнозируют существенных осадков. Но утром и днем ​​ожидают небольшой дождь 🌧, местами прогнозируют грозу ⛈.
Ветер ночью будет юго-западный, днем ​​сменит направление на северо-западный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 12 до 17 °, днем ​​от 22 до 27 °.

В Харькове ночь пройдет без существенных осадков, но утром и днем ​​прогнозируют небольшой дождь 🌧.
Ветер ночью ожидают юго-западный, днем ​​ветер будет северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 15-17°, днем ​​прогреется до 23-25°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2026 в 20:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на пятницу, 11 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".