Ночью и утром дождь. Прогноз погоды на 11 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на пятницу, 11 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области денм будет облачно с прояснениями 🌥. Ночью не прогнозируют существенных осадков. Но утром и днем ​​ожидают небольшой дождь 🌧, местами прогнозируют грозу ⛈.

Ветер ночью будет юго-западный, днем ​​сменит направление на северо-западный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 12 до 17 °, днем ​​от 22 до 27 °.

В Харькове ночь пройдет без существенных осадков, но утром и днем ​​прогнозируют небольшой дождь 🌧.

Ветер ночью ожидают юго-западный, днем ​​ветер будет северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 15-17°, днем ​​прогреется до 23-25°.