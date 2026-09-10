Ночью и утром дождь. Прогноз погоды на 11 сентября в Харькове и области
Прогноз погоды на пятницу, 11 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области денм будет облачно с прояснениями 🌥. Ночью не прогнозируют существенных осадков. Но утром и днем ожидают небольшой дождь 🌧, местами прогнозируют грозу ⛈.
Ветер ночью будет юго-западный, днем сменит направление на северо-западный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 12 до 17 °, днем от 22 до 27 °.
В Харькове ночь пройдет без существенных осадков, но утром и днем прогнозируют небольшой дождь 🌧.
Ветер ночью ожидают юго-западный, днем ветер будет северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 15-17°, днем прогреется до 23-25°.