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Днем до +27. Прогноз погоды на 9 сентября в Харькове и области

Погода 20:29   08.09.2026
Оксана Якушко
Днем до +27. Прогноз погоды на 9 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 9 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение дня прогнозируют переменную облачность ⛅️. Сутки пройдут без существенных осадков.
Ветер ожидают северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 7 до 12 ° тепла, днем ​​от 22 до 27 °.

В Харькове день пройдет без существенных осадков.
Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет составлять 8 – 10° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 23 – 25°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 20:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на среду, 9 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".