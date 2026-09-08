Днем до +27. Прогноз погоды на 9 сентября в Харькове и области
Прогноз погоды на среду, 9 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области в течение дня прогнозируют переменную облачность ⛅️. Сутки пройдут без существенных осадков.
Ветер ожидают северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 7 до 12 ° тепла, днем от 22 до 27 °.
В Харькове день пройдет без существенных осадков.
Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет составлять 8 – 10° тепла, днем столбик термометра поднимется до 23 – 25°.