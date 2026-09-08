Днем до +27. Прогноз погоды на 9 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 9 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение дня прогнозируют переменную облачность ⛅️. Сутки пройдут без существенных осадков.

Ветер ожидают северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 7 до 12 ° тепла, днем ​​от 22 до 27 °.

В Харькове день пройдет без существенных осадков.

Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет составлять 8 – 10° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 23 – 25°.

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