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Еще один день засухи: прогноз погоды в Харькове и области на 2 сентября

Погода 20:10   01.09.2026
Оксана Горун
Еще один день засухи: прогноз погоды в Харькове и области на 2 сентября

Без существенных осадков и с летним теплом — Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз погоды в регионе на ближайшие сутки.

Метеорологи обещают Харьковщине еще один летний день в сентябре. Температура воздуха днем в Харькове будет 27 – 29° тепла, а ночью — 14 – 16° со знаком «плюс». В области:  ночью +11 – 16°, днем +​​24 – 29°. Дождей не предвидят.

Для аграриев и огородников тем временем появилась надежда: к концу недели в регионе ожидают грозы, правда пока с небольшими и кратковременными дождями. Их прогнозируют на выходные, 5 и 6 сентября.

Напомним, август в Харьковской области выдался чрезмерно жарким — средняя температура месяца превысила норму на 1 — 1,5 градуса. А вот осадков было всего 8–45% от месячной нормы. В результате, по оценкам Гидрометцентра, высох метровый слой почвы. Такие условия неблагоприятны для сева озимых.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2026 в 20:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без существенных осадков и с летним теплом — Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз погоды в регионе на ближайшие сутки".