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До +30° днем: прогноз погоды в Харькове и области на 3 сентября

Погода 20:00   02.09.2026
Оксана Горун
До +30° днем: прогноз погоды в Харькове и области на 3 сентября

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз погоды в регионе на ближайшие сутки.

Метеорологи не ожидают на Харьковщине дождей. Сохранится по-летнему теплая погода. В Харькове температура воздуха будет: ночью +14 – 16°, днем +​​26 – 28°. В Харьковской области: ночью +12 – 17°, днем +​​25 – 30°.

Существенное понижение температуры в прогнозе — со следующей недели. 7 сентября ожидают ночью 9 – 14°, днем ​​18 – 23°. Также начнутся дожди — пока небольшие.

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Напомним, август в Харьковской области выдался чрезмерно жарким — средняя температура месяца превысила норму на 1 — 1,5 градуса. А вот осадков было всего 8–45% от месячной нормы. В результате, по оценкам Гидрометцентра, высох метровый слой почвы.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2026 в 20:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз погоды в регионе на ближайшие сутки".