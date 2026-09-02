До +30° днем: прогноз погоды в Харькове и области на 3 сентября

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз погоды в регионе на ближайшие сутки.

Метеорологи не ожидают на Харьковщине дождей. Сохранится по-летнему теплая погода. В Харькове температура воздуха будет: ночью +14 – 16°, днем +​​26 – 28°. В Харьковской области: ночью +12 – 17°, днем +​​25 – 30°.

Существенное понижение температуры в прогнозе — со следующей недели. 7 сентября ожидают ночью 9 – 14°, днем ​​18 – 23°. Также начнутся дожди — пока небольшие.

Напомним, август в Харьковской области выдался чрезмерно жарким — средняя температура месяца превысила норму на 1 — 1,5 градуса. А вот осадков было всего 8–45% от месячной нормы. В результате, по оценкам Гидрометцентра, высох метровый слой почвы.