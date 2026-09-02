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До +30° вдень: прогноз погоди в Харкові та області на 3 вересня

Погода 20:00   02.09.2026
Оксана Горун
До +30° вдень: прогноз погоди в Харкові та області на 3 вересня

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз погоди в регіоні на найближчу добу.

Метеорологи не очікують на Харківщині дощів. Збережеться по-літньому тепла погода. У Харкові температура повітря буде: вночі +14 – 16°, вдень +26 – 28°. У Харківській області: вночі +12 – 17°, вдень + 25 – 30°.

Істотне зниження температури в прогнозі – з наступного тижня. 7 вересня очікують уночі 9 – 14°, вдень 18 – 23°. Також почнуться дощі – поки що невеликі.

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Нагадаємо,  серпень на Харківщині видався надмірно спекотним — середня температура місяця перевищила норму на 1 — 1,5 градуса. А ось опадів було лише 8–45% від місячної норми. У результаті, за оцінками Гідрометцентру, висох метровий шар ґрунту.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2026 в 20:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз погоди в регіоні на найближчу добу".