До +30° вдень: прогноз погоди в Харкові та області на 3 вересня

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз погоди в регіоні на найближчу добу.

Метеорологи не очікують на Харківщині дощів. Збережеться по-літньому тепла погода. У Харкові температура повітря буде: вночі +14 – 16°, вдень +26 – 28°. У Харківській області: вночі +12 – 17°, вдень + 25 – 30°.

Істотне зниження температури в прогнозі – з наступного тижня. 7 вересня очікують уночі 9 – 14°, вдень 18 – 23°. Також почнуться дощі – поки що невеликі.

Нагадаємо, серпень на Харківщині видався надмірно спекотним — середня температура місяця перевищила норму на 1 — 1,5 градуса. А ось опадів було лише 8–45% від місячної норми. У результаті, за оцінками Гідрометцентру, висох метровий шар ґрунту.