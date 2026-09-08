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Реактивный «Италмас», FPV и «Молния» ударили по Харькову — Гладких (видео)

Записано 16:15   08.09.2026
Оксана Горун
Реактивный «Италмас», FPV и «Молния» ударили по Харькову — Гладких (видео) Скриншот

Директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких в эфире нацмарафона рассказал об ударах, которые нанесла РФ по Харькову с начала суток.

«Сегодня враг ночью атаковал БпЛА типа «Молния» многоквартирный дом. Ранен человек, это житель квартиры, ему оказывается вся медицинская помощь. Это произошло около 12 часов ночи. И также уже сегодня дважды враг наносил удары по городу Харькову, по Новобаварскому и Немышлянскому районам. В первом случае это был реактивный «Италмас», он попал по АЗС. Там, к счастью, у нас без пострадавших. И второе – это был FPV-дрон на радиоканале, попавший возле многоквартирного дома. Там уже коммунальные службы Харьковского горсовета устраняют последствия этого обстрела», — сообщил Гладких.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он подчеркнул, что до этого в Харькове было некоторое затишье. Однако расслабляться не стоит.

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«Враг коварен, поэтому должны быть готовы 24/7 реагировать на все чрезвычайные ситуации по городу», — подчеркнул директор департамента ЧС.

Напомним, ночью 8 сентября российская армия массированно атаковала Киев — ракетами и дронами. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о трех погибших в результате этих ударов. Также воздушную тревогу красного уровня в Киеве объявляли 8 сентября днем, работало ПВО. Известно об ударе по складам в Шевченковском районе столицы, там гасят пожар.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 16:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких в эфире нацмарафона рассказал об ударах, которые нанесла РФ по Харькову с начала суток".