Строительство 17 подземных школ на Харьковщине: Синегубов озвучил сроки

17 подземных школ строят на Харьковщине: 13 с привлечением бюджетных средств и четыре за деньги американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета.

Как сообщил на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов, гарантированно до 31 декабря в эксплуатацию введут два учреждения, на которые есть полное финансирование. Еще пять школ под вопросом, их завершат до конца года в случае получения дополнительных средств из госбюджета. Сдача еще шести школ — в планах на 2027-й.

«Еще четыре подземные школы у нас строит фонд Говарда Баффета. Это две школы в Близнюках и две школы в Лозовой. Это тяжелые проекты, это большие школы. Амбициозно мы должны достроить их до конца года, однако реально я думаю, что это уже будет следующий год», — отметил Синегубов.

Всего в области 1 сентября к учебе приступили 181 тысяча школьников в 563 учреждениях общего среднего образования, из них почти 50 тысяч обучаются в смешанном или очном формате (около 30% от общего количества учеников).

Синегубов подчеркнул, что для полного обеспечения безопасной образовательной средой всего детского контингента в регионе необходимо построить еще 35 подземных школ.

Также на пресс-конференции начальник ХОВА сообщал, что всего на Харьковщине уже есть 25 подземных школ, из них десять – в Харькове.