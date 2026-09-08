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Строительство 17 подземных школ на Харьковщине: Синегубов озвучил сроки

Общество 16:45   08.09.2026
Елена Нагорная
Строительство 17 подземных школ на Харьковщине: Синегубов озвучил сроки Фото: Олег Синегубов

17 подземных школ строят на Харьковщине: 13 с привлечением бюджетных средств и четыре за деньги американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета.

Как сообщил на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов, гарантированно до 31 декабря в эксплуатацию введут два учреждения, на которые есть полное финансирование. Еще пять школ под вопросом, их завершат до конца года в случае получения дополнительных средств из госбюджета. Сдача еще шести школ — в планах на 2027-й.

«Еще четыре подземные школы у нас строит фонд Говарда Баффета. Это две школы в Близнюках и две школы в Лозовой. Это тяжелые проекты, это большие школы. Амбициозно мы должны достроить их до конца года, однако реально я думаю, что это уже будет следующий год», — отметил Синегубов.

Всего в области 1 сентября к учебе приступили 181 тысяча школьников в 563 учреждениях общего среднего образования, из них почти 50 тысяч обучаются в смешанном или очном формате (около 30% от общего количества учеников).

Синегубов подчеркнул, что для полного обеспечения безопасной образовательной средой всего детского контингента в регионе необходимо построить еще 35 подземных школ.

Также на пресс-конференции начальник ХОВА сообщал, что всего на Харьковщине уже есть 25 подземных школ, из них десять – в Харькове.

Читайте также: Почему в Циркунах не будут строить подземную школу, объяснил Синегубов

Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 16:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 подземных школ строят на Харьковщине: 13 с привлечением бюджетных средств и четыре за деньги американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета.".