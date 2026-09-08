«Никакого существенного эффекта» за два года — Коваленко про РФ на Харьковщине

Ни прорыва на Великий Бурлук, ни успеха на Волчанском направлении — российская армия на Харьковщине провалила все масштабные замыслы, которые пыталась реализовать с 2024 года. Ситуацию проанализировал военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко.

Происходящему на фронте в Харьковской области Коваленко посвятил анализ 8 сентября на Oboz.ua. В первую очередь это связано с явными проблемами оккупантов, которые возникли на их Двуречанском плацдарме.

«Российские оккупационные войска, которые наконец-то начали признавать тот факт, что им не удается удержать Двуречанский плацдарм, начинают шум. Панический шум связан с тем, что в районе Двуречной Силы обороны Украины имели возможность не только зачистить несколько локаций в районе Двуречной, а также, кроме всего прочего, зачистить частично (и не только частично) лесные массивы», — отметил Коваленко.

Этими лесами между Двуречной и Купянском оккупанты пользовались, чтобы незаметно перемещаться к городу и обратно.

«Сейчас Силы обороны Украины заставили россиян отойти к локации мелового заповедника (речь о Двуречанском национальном природном парке — Ред.), вплоть до самой Лысой горы, который находится вплотную к правому берегу реки Оскол. О чем это говорит? Это говорит о том, что российские оккупационные войска в этой локации оказываются в очень интересном положении», — считает обозреватель.

Видео: Oboz.ua

Он отметил, что Силы обороны отрезали врага от села Голубовка (того самого, откуда происходит инфильтрация в Купянск). Кроме того, россияне больше не могут «по суше» эвакуировать свои силы из некоторых зон, которые все еще контролируют.

«Соответственно им нужно будет либо вплавь через реку Оскол, либо прорываться с боем между трассой Р-79 и меловым заповедником в направлении Двуречной, чтобы потом эвакуироваться уже с основными силами», — прокомментировал Коваленко.

Все сводится к тому, что усилия оккупантов по созданию Двуречанского плацдарма оказываются бессмысленными.

«Возникает вопрос о том, каков результат вообще от того, что они устроили по правому берегу реки Оскол? Это все имело первоочередную цель — прорыв на Великий Бурлук. После того как был бы создан большой плацдарм — с возможностью размещения там не только пехотной компоненты, но и танков, боевых бронированных машин, артиллерии и так далее. И основной удар – на Великий Бурлук со многих направлений, как рассказывали Путину. И что? И каков результат? А результат – это фактический провал всего плацдарма, не давший никакого результата. Кстати, так же как и Волчанск. Помните, с чего все начиналось как раз на Волчанском направлении в мае 2024 года? У нас сегодня уже, извините, первая неделя завершается сентября 2026-го, а не в 2024-го. Каков результат событий в Волчанске? То есть россияне на Харьковщине вообще не имеют до сегодняшнего дня какого-либо существенного эффекта от тех действий, которые пытались реализовать. И это касается как группы войск «Белгород», так и 6-й общевойсковой армии, которая не демонстрирует сверхбольшого потенциала и ресурса проведения таких наступательных действий», — подытожил обозреватель.