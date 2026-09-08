Live

«Никакого существенного эффекта» за два года — Коваленко про РФ на Харьковщине

Фронт 14:51   08.09.2026
Оксана Горун
«Никакого существенного эффекта» за два года — Коваленко про РФ на Харьковщине Скриншот

Ни прорыва на Великий Бурлук, ни успеха на Волчанском направлении — российская армия на Харьковщине провалила все масштабные замыслы, которые пыталась реализовать с 2024 года. Ситуацию проанализировал военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко.

Происходящему на фронте в Харьковской области Коваленко посвятил анализ 8 сентября на Oboz.ua. В первую очередь это связано с явными проблемами оккупантов, которые возникли на их Двуречанском плацдарме.

«Российские оккупационные войска, которые наконец-то начали признавать тот факт, что им не удается удержать Двуречанский плацдарм, начинают шум. Панический шум связан с тем, что в районе Двуречной Силы обороны Украины имели возможность не только зачистить несколько локаций в районе Двуречной, а также, кроме всего прочего, зачистить частично (и не только частично) лесные массивы», — отметил Коваленко.

Этими лесами между Двуречной и Купянском оккупанты пользовались, чтобы незаметно перемещаться к городу и обратно.

«Сейчас Силы обороны Украины заставили россиян отойти к локации мелового заповедника (речь о Двуречанском национальном природном парке — Ред.), вплоть до самой Лысой горы, который находится вплотную к правому берегу реки Оскол. О чем это говорит? Это говорит о том, что российские оккупационные войска в этой локации оказываются в очень интересном положении», — считает обозреватель.

Видео: Oboz.ua 

Он отметил, что Силы обороны отрезали врага от села Голубовка (того самого, откуда происходит инфильтрация в Купянск). Кроме того, россияне больше не могут «по суше» эвакуировать свои силы из некоторых зон, которые все еще контролируют.

«Соответственно им нужно будет либо вплавь через реку Оскол, либо прорываться с боем между трассой Р-79 и меловым заповедником в направлении Двуречной, чтобы потом эвакуироваться уже с основными силами», — прокомментировал Коваленко.

Читайте также: «Не выглядите дурачками» — Билецкий записал видео в центре Святогорска

Все сводится к тому, что усилия оккупантов по созданию Двуречанского плацдарма оказываются бессмысленными.

«Возникает вопрос о том, каков результат вообще от того, что они устроили по правому берегу реки Оскол? Это все имело первоочередную цель — прорыв на Великий Бурлук. После того как был бы создан большой плацдарм — с возможностью размещения там не только пехотной компоненты, но и танков, боевых бронированных машин, артиллерии и так далее. И основной удар – на Великий Бурлук со многих направлений, как рассказывали Путину. И что? И каков результат? А результат – это фактический провал всего плацдарма, не давший никакого результата. Кстати, так же как и Волчанск. Помните, с чего все начиналось как раз на Волчанском направлении в мае 2024 года? У нас сегодня уже, извините, первая неделя завершается сентября 2026-го, а не в 2024-го. Каков результат событий в Волчанске? То есть россияне на Харьковщине вообще не имеют до сегодняшнего дня какого-либо существенного эффекта от тех действий, которые пытались реализовать. И это касается как группы войск «Белгород», так и 6-й общевойсковой армии, которая не демонстрирует сверхбольшого потенциала и ресурса проведения таких наступательных действий», — подытожил обозреватель.

Автор: Оксана Горун

Популярно

РФ ударила БпЛА по пассажирскому поезду: около сотни людей спасла эвакуация
РФ ударила БпЛА по пассажирскому поезду: около сотни людей спасла эвакуация
08.09.2026, 10:04
Россияне атаковали Харьков утром: ударил реактивный «Шахед»
Россияне атаковали Харьков утром: ударил реактивный «Шахед»
08.09.2026, 09:43
Новости Харькова главное 8 сентября: «прилеты» в городе, падение цен
Новости Харькова главное 8 сентября: «прилеты» в городе, падение цен
08.09.2026, 13:28
Сегодня 8 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 сентября 2026: какой праздник и день в истории
08.09.2026, 06:00
Терехов: Прилетело во двор многоэтажки в Харькове (дополнено)
Терехов: Прилетело во двор многоэтажки в Харькове (дополнено)
08.09.2026, 13:59
«Никакого существенного эффекта» за два года — Коваленко про РФ на Харьковщине
«Никакого существенного эффекта» за два года — Коваленко про РФ на Харьковщине
08.09.2026, 14:51

Новости по теме:

08.09.2026
Минирование и FPV-дроны: несколько автомобилей повреждены на Золочевщине
08.09.2026
Паспорт Молдовы и инвалидность — в Харькове разоблачили «решалу»
08.09.2026
Терехов: Прилетело во двор многоэтажки в Харькове (дополнено)
08.09.2026
Горят Изюмские леса: пожары охватили около 114 га
08.09.2026
В Харькове зафиксировали снижение цен на продукты: подробности


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Никакого существенного эффекта» за два года — Коваленко про РФ на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 14:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ни прорыва на Великий Бурлук, ни успеха на Волчанском направлении — российская армия на Харьковщине провалила все масштабные замыслы, которые пыталась реализовать с 2024 года".