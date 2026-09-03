Без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 4 сентября

Засуха в Харьковской области продолжится в пятницу: Гидрометцентр проинформировал, что дождей не ожидают.

По прогнозу метеорологов, 4 сентября в Харькове будет ночью +14 – 16°, днем ​​+25 – 27°. В области — ночью 12 – 17°, днем ​​23 – 28°. Существенных осадков не прогнозируют. В выходные уже возможны небольшие дожди и местами грозы. 6-7 сентября температура начнет снижаться — до +18 – 23° днем. Однако радикального похолодания до осенних показателей в обозримом прогнозе синоптиков нет.

Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей привел данные о том, какой была погода 3 сентября в регионе в различные годы. Так, самым холодным этот день был в 1948-м — тогда воздух прогрелся всего до 2,8° тепла. Самая существенная жара была в 2020-м — тогда 3 сентября было +34,7°.