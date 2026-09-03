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Без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 4 вересня

Погода 21:00   03.09.2026
Оксана Горун
Без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 4 вересня

Посуха в Харківській області триватиме в п’ятницю: Гідрометцентр поінформував, що на дощі не очікують.

За прогнозом метеорологів, 4 вересня в Харкові буде вночі +14 – 16°, вдень +25 – 27°. В області – вночі 12 – 17°, вдень 23 – 28°. Істотних опадів не прогнозують. У вихідні вже можливі невеликі дощі та подекуди грози. 6-7 вересня температура почне знижуватися – до +18 – 23° вдень. Однак радикального похолодання до осінніх показників в прогнозах синоптиків немає.

Гідрометцентр Харківської та Луганської областей навів дані про те, якою була погода 3 вересня в регіоні в різні роки. Так, найхолоднішим цей день був у 1948-му – тоді повітря прогрілося лише до 2,8° тепла. Найсуттєвіша спека була у 2020-му – тоді 3 вересня було +34,7°.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2026 в 21:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Посуха в Харківській області триватиме в п’ятницю: Гідрометцентр поінформував, що на дощі не очікують".