Фиктивная работа ради брони: новые подозрения в трамвайном депо Харькова

Еще пять человек получили подозрения по делу с фиктивным трудоустройством военнообязанных в одном из коммунальных трамвайных депо Харькова — это непосредственно сами фейковые работники. Также подозрения обновили пятерым разоблаченным еще в конце июня чиновникам предприятия.

По данным областной прокуратуры, схема действовала с августа 2022 по май 2026 года. По данным следствия, организовал сделку директор депо вместе со своим заместителем. Впоследствии они привлекли еще троих служащих предприятия: начальника отдела кадров, распределителя работ и начальника цеха.

Сообщники систематически вносили недостоверные сведения в табели учета рабочего времени о якобы отработанных часах «новичками», которые фактически не появлялись на рабочем месте и не исполняли никаких обязанностей.

Мужчин оформили на должности, несмотря на то, что некоторые из них даже не имели необходимого образования и разряда. В дальнейшем на основании поддельных документов «сотрудникам» начислялась заработная плата, часть которой они переводили на банковский счет замдиректора депо. Помимо материальной выгоды для руководства, сами «работники» получили бронирование и отсрочку от призыва.

В общей сложности местному бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 4,1 миллиона гривен.

Пятерым фиктивным работникам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч.ч. 4, 5 ст. 191 УКУ.

Пятерым должностным лицам депо обновили подозрение. Им инкриминируют служебное поддельное оформление документов, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УКУ), а также завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения в крупных и особо крупных размерах, в частности повторно, организованной группой (ч. 5 ст. 191 УКУ).

Как писала МГ «Объектив», в конце июня пятерым чиновникам харьковского трамвайного депо сообщили о подозрении по 4, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УКУ.