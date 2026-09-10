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Враг перешел к циничной охоте за пассажирскими поездами — полиция Харьковщины

Происшествия 14:14   10.09.2026
Оксана Горун
Враг перешел к циничной охоте за пассажирскими поездами — полиция Харьковщины

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільного» рассказал подробности удара по электричке Харьков — Изюм, а также отметил изменение целей российских ударов по железной дороге.

«Мы видим, что если раньше враг пытался сковать силы логистики, сковать пассажирские перевозки, ударяя исключительно по железнодорожным мостам и путям, то сейчас враг перешел к циничной охоте за пассажирскими поездами«, — сказал Токарь.

По его данным, электропоезд «Харьков — Изюм» 9 сентября атаковали два реактивных беспилотника «Герань-4». Удар пришелся в заднюю часть электрички. При этом Токарь озвучил иную версию событий, чем ранее описывал глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский. Перцовский писал, что пассажиров из электрички эвакуировали, и они получили ранения из-за большого разлета осколков.

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«В тот момент, когда произошел взрыв, в поезде находились 20 человек. Восемь получили ранения разной степени тяжести, все госпитализированы, один пассажир находится в крайне тяжелом состоянии. Я знаю, что за его жизнь сейчас борются медики. Состояние других медики оценивают как удовлетворительное или стабильное», — сказал начальник ГУНП Харьковщины.

Помимо электрички, целью врага стала подстанция «Цыганское» рядом, «чтобы сделать невозможным дальнейшее движение электричек на этом отрезке железной дороги».

Напомним, с 10 сентября движение электричек из Изюма в Харьков и обратно отменили.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2026 в 14:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільного» рассказал подробности удара по электричке Харьков — Изюм ".