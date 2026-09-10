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Линейный ускоритель в Харькове: первый пациент получил лечение (видео)

Общество 13:04   10.09.2026
Оксана Горун
Линейный ускоритель в Харькове: первый пациент получил лечение (видео) Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о запуске нового оборудования в онкоцентре — подобного ранее в Харькове и области не было. Первый пациент уже получил лечение.

«В Областном онкоцентре начали проводить лучевую терапию с помощью современного линейного ускорителя – первый пациент уже получил лечение. Новое оборудование позволяет делать это с минимальным влиянием на здоровые ткани, особенно при лечении опухолей вблизи жизненно важных органов. Это первое оборудование такого класса в области», — написал Синегубов в Telegram 10 сентября.

Он отметил, что сам ускоритель приобрели за средства Минздрава, а за деньги областного бюджета реконструировали помещение для него. В частности, обустроили бункер и обновили сети.

Синегубов привел статистические данные об онкозаболеваниях на Харьковщине:

  • на онкологическом учете в области стоит около 100 тысяч пациентов;
  • ежегодно Областной центр онкологии оказывает помощь более 70 тысячам пациентов;
  • в отделении лучевой терапии ежегодно проходят лечение около 2000 человек;
  • ежедневно лучевую терапию получают около 50–60 пациентов.

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Онкоцентр в Харькове продолжают модернизировать. Также на его территории строят подземную больницу, где смогут принимать пациентов и во время воздушных тревог.

Ранее в ХОВА сообщали: стоимость линейного ускорителя — порядка 60 млн грн. Благодаря установленным генераторам и аккумуляторам, оборудование сможет бесперебойно работать даже во время блэкаутов. Поскольку онкоцентр ежегодно принимает около 120 тысяч пациентов, одного ускорителя для региона крайне мало. В ХОВА подчеркивают, что для закрытия всех потребностей области необходимо запустить не менее трех таких высокотехнологичных установок.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2026 в 13:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о запуске нового оборудования в онкоцентре — подобного ранее в Харькове и области не было. Первый пациент уже получил лечение".