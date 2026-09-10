Live
  • Чт 10.09.2026
  • Харьков  +29°С
  • USD 44.65
  • EUR 51.99

Куда бьет РФ на Харковщине в сентябре: Токарь назвал четыре группы целей

Происшествия 14:56   10.09.2026
Оксана Горун
Куда бьет РФ на Харковщине в сентябре: Токарь назвал четыре группы целей Фото: Нацполиция Украины

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільного» поделился выводами о целях российских атак, которые сделали из сентябрьской статистики «прилетов».

Токарь отметил, что российские удары можно разделить на четыре направления.

«Первое – это объекты энергетики и железнодорожная инфраструктура. В течение сентября, да и в августе, враг наносил системные удары по объектам энергетики, наносил удары по железнодорожным станциям, по подвижному составу железной дороги, по железнодорожным путям», — сказал начальник ГУНП.

Вторая группа целей — это в целом транспорт: как гражданский, так и специализированный.

«Враг поражает и автомобили скорой медицинской помощи, гражданские автомобили, автомобили ГСЧС, и служебные авто Национальной полиции», — отметил Токарь.

Читайте также: Враг перешел к циничной охоте за пассажирскими поездами — полиция Харьковщины

Третья тенденция — это удары по бизнесу: складам, агропредприятиям, АЗС и так далее.

Четвертая группа целей неизменна с первых дней полномасштабного вторжения. Это жилые дома: и частные, и многоэтажки. Таких ударов с начала сентября зафиксировали десятки, от них погибли на Харьковщине 13 человек, 70 получили ранения.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Новости Харькова главное 10 сентября: «прилеты», миллиарды в бюджет
Новости Харькова главное 10 сентября: «прилеты», миллиарды в бюджет
10.09.2026, 14:43
Поезда отменяют на Харьковщине с 10 сентября из-за опасности
Поезда отменяют на Харьковщине с 10 сентября из-за опасности
09.09.2026, 15:33
Ночные удары по Харькову: повреждены дома, пострадали люди (видео)
Ночные удары по Харькову: повреждены дома, пострадали люди (видео)
10.09.2026, 07:20
ISW: Некоторые военкоры РФ не верят в окружение 2000 военных ВСУ у Волчанска
ISW: Некоторые военкоры РФ не верят в окружение 2000 военных ВСУ у Волчанска
10.09.2026, 12:13
Десять человек пострадали из-за ударов РФ по региону: что прилетало
Десять человек пострадали из-за ударов РФ по региону: что прилетало
10.09.2026, 08:43
Земли памятника археологии на Харьковщине вернули государству
Земли памятника археологии на Харьковщине вернули государству
10.09.2026, 15:45

Новости по теме:

10.09.2026
Земли памятника археологии на Харьковщине вернули государству
10.09.2026
Зарплата от 20 до 55 тыс. гривен — топ-10 вакансий на Харьковщине
10.09.2026
Восстановление дома на Свободы: кровля готова, скоро возьмутся за фасад (фото)
10.09.2026
Враг перешел к циничной охоте за пассажирскими поездами — полиция Харьковщины
10.09.2026
Столкнулись по пути в супермаркет в Лозовой, а закончилось тяжкими телесными


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Куда бьет РФ на Харковщине в сентябре: Токарь назвал четыре группы целей», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2026 в 14:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільного» поделился выводами о целях российских атак, которые сделали из сентябрьской статистики «прилетов»".