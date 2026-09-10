Куда бьет РФ на Харковщине в сентябре: Токарь назвал четыре группы целей

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільного» поделился выводами о целях российских атак, которые сделали из сентябрьской статистики «прилетов».

Токарь отметил, что российские удары можно разделить на четыре направления.

«Первое – это объекты энергетики и железнодорожная инфраструктура. В течение сентября, да и в августе, враг наносил системные удары по объектам энергетики, наносил удары по железнодорожным станциям, по подвижному составу железной дороги, по железнодорожным путям», — сказал начальник ГУНП.

Вторая группа целей — это в целом транспорт: как гражданский, так и специализированный.

«Враг поражает и автомобили скорой медицинской помощи, гражданские автомобили, автомобили ГСЧС, и служебные авто Национальной полиции», — отметил Токарь.

Третья тенденция — это удары по бизнесу: складам, агропредприятиям, АЗС и так далее.

Четвертая группа целей неизменна с первых дней полномасштабного вторжения. Это жилые дома: и частные, и многоэтажки. Таких ударов с начала сентября зафиксировали десятки, от них погибли на Харьковщине 13 человек, 70 получили ранения.