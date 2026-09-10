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Зарплата от 20 до 55 тыс. гривен — топ-10 вакансий на Харьковщине

Общество 15:16   10.09.2026
Оксана Горун
Зарплата от 20 до 55 тыс. гривен — топ-10 вакансий на Харьковщине

Пресс-служба ХОВА 10 сентября опубликовала список вакансий недели, подготовленный совместно с областной Службой занятости.

Сейчас в регионе, по данным чиновников, актуальны 2884 вакансии. Полный список доступен тут. Десяток лучших вакансий выглядит так:

  1. Водитель автотранспортных средств – 55 000 грн.
  2. Заместитель директора – 50 000 грн.
  3. Бухгалтер – 32 000 грн.
  4. Аудитор – 30 840 грн.
  5. Комплектовщик мебели – 30 000 грн.
  6. Машинист механического катка – 29 990 грн.
  7. Электрик цеха – 28 000 грн.
  8. Врач-онколог – 25 000 грн.
  9. Администратор – 23 000 грн.
  10. Продавец-консультант – 20 000 грн.

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Отметим, в январе — августе 2026 года в Харькове зарегистрировали бизнес более 7300 физических лиц — предпринимателей. Этот показатель ниже, чем прошлогодний — на ту же дату. В 2025-м за январь — август бизнес в Харькове зарегистрировали 7748 ФЛП.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2026 в 15:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ХОВА 10 сентября опубликовала список вакансий недели, подготовленный совместно с областной Службой занятости".