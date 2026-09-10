Зарплата от 20 до 55 тыс. гривен — топ-10 вакансий на Харьковщине
Пресс-служба ХОВА 10 сентября опубликовала список вакансий недели, подготовленный совместно с областной Службой занятости.
Сейчас в регионе, по данным чиновников, актуальны 2884 вакансии. Полный список доступен тут. Десяток лучших вакансий выглядит так:
- Водитель автотранспортных средств – 55 000 грн.
- Заместитель директора – 50 000 грн.
- Бухгалтер – 32 000 грн.
- Аудитор – 30 840 грн.
- Комплектовщик мебели – 30 000 грн.
- Машинист механического катка – 29 990 грн.
- Электрик цеха – 28 000 грн.
- Врач-онколог – 25 000 грн.
- Администратор – 23 000 грн.
- Продавец-консультант – 20 000 грн.
Читайте также: Работа в Харьковской области: не хватает маляров, инженеров и психологов
Отметим, в январе — августе 2026 года в Харькове зарегистрировали бизнес более 7300 физических лиц — предпринимателей. Этот показатель ниже, чем прошлогодний — на ту же дату. В 2025-м за январь — август бизнес в Харькове зарегистрировали 7748 ФЛП.