Зарплата от 20 до 55 тыс. гривен — топ-10 вакансий на Харьковщине

Пресс-служба ХОВА 10 сентября опубликовала список вакансий недели, подготовленный совместно с областной Службой занятости.

Сейчас в регионе, по данным чиновников, актуальны 2884 вакансии. Полный список доступен тут. Десяток лучших вакансий выглядит так:

Водитель автотранспортных средств – 55 000 грн. Заместитель директора – 50 000 грн. Бухгалтер – 32 000 грн. Аудитор – 30 840 грн. Комплектовщик мебели – 30 000 грн. Машинист механического катка – 29 990 грн. Электрик цеха – 28 000 грн. Врач-онколог – 25 000 грн. Администратор – 23 000 грн. Продавец-консультант – 20 000 грн.

Отметим, в январе — августе 2026 года в Харькове зарегистрировали бизнес более 7300 физических лиц — предпринимателей. Этот показатель ниже, чем прошлогодний — на ту же дату. В 2025-м за январь — август бизнес в Харькове зарегистрировали 7748 ФЛП.