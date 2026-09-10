Зарплата від 20 до 55 тис. грн – топ-10 вакансій на Харківщині
Пресслужба ХОВА 10 вересня опублікувала список вакансій тижня, підготовлений спільно з обласною Службою зайнятості.
Наразі в регіоні, за даними чиновників, актуальні 2884 вакансії. Повний список доступний тут. Десяток найкращих вакансій виглядає так:
- Водій автотранспортних засобів – 55 000 грн.
- Заступник директора – 50 000 грн.
- Бухгалтер – 32 000 грн.
- Аудитор – 30 840 грн.
- Комплектувальник меблів – 30 000 грн.
- Машиніст механічного котка – 29 990 грн.
- Електрик цеху – 28 000 грн.
- Лікар-онколог – 25 000 грн.
- Адміністратор – 23 000 грн.
- Продавець-консультант – 20 000 грн.
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Зазначимо, в січні — серпні 2026 року в Харкові зареєстрували бізнес понад 7300 фізичних осіб — підприємців. Цей показник нижчий за торішній — на ту саму дату. У 2025-му за січень — серпень бізнес у Харкові зареєстрували 7748 ФОПів.