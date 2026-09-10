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Зарплата від 20 до 55 тис. грн – топ-10 вакансій на Харківщині

Суспільство 15:16   10.09.2026
Оксана Горун
Зарплата від 20 до 55 тис. грн – топ-10 вакансій на Харківщині

Пресслужба ХОВА 10 вересня опублікувала список вакансій тижня, підготовлений спільно з обласною Службою зайнятості.

Наразі в регіоні, за даними чиновників, актуальні 2884 вакансії. Повний список доступний тут. Десяток найкращих вакансій виглядає так:

  1. Водій автотранспортних засобів – 55 000 грн.
  2. Заступник директора – 50 000 грн.
  3. Бухгалтер – 32 000 грн.
  4. Аудитор – 30 840 грн.
  5. Комплектувальник меблів – 30 000 грн.
  6. Машиніст механічного котка – 29 990 грн.
  7. Електрик цеху – 28 000 грн.
  8. Лікар-онколог – 25 000 грн.
  9. Адміністратор – 23 000 грн.
  10. Продавець-консультант – 20 000 грн.

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Зазначимо, в січні — серпні 2026 року в Харкові зареєстрували бізнес понад 7300 фізичних осіб — підприємців. Цей показник нижчий за торішній — на ту саму дату. У 2025-му за січень — серпень бізнес у Харкові зареєстрували 7748 ФОПів.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2026 в 15:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба ХОВА 10 вересня опублікувала список вакансій тижня, підготовлений спільно з обласною Службою зайнятості".