Ворог перейшов до полювання на пасажирські поїзди – поліція Харківщини

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері “Суспільного” розповів подробиці удару по електричці Харків – Ізюм, а також відзначив зміну цілей російських ударів по залізниці.

“Ми бачимо, що якщо раніше ворог намагався скувати сили логістики, скувати пасажирські перевезення, б’ючи виключно по залізничних мостах і коліях, то зараз ворог перейшов до цинічного полювання на пасажирські поїзди“, – сказав Токар.

За його даними, електропоїзд “Харків – Ізюм” 9 вересня атакували два реактивні безпілотники “Герань-4”. Удар припав у задню частину електрички. При цьому Токар озвучив іншу версію подій, ніж раніше описував голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський. Перцовський писав, що пасажирів з електрички евакуювали, і вони зазнали поранень через великий розліт уламків.

“На той момент, коли відбувся вибух, у поїзді перебувало 20 осіб. Вісім отримали поранення різного ступеня тяжкості, всі госпіталізовані, один пасажир перебуває у вкрай важкому стані. Я знаю, що за його життя зараз борються медики. Стан інших медики оцінюють як задовільний або стабільний“, – сказав начальник ГУНП Харківщини.

Крім електрички, метою ворога стала підстанція “Циганське” поруч, “щоб унеможливити подальший рух електричок на цьому відрізку залізниці”.

Нагадаємо, з 10 вересня рух електричок з Ізюма до Харкова та назад скасували.