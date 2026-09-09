Жара до +30. Прогноз погоды на 10 сентября в Харькове и области
Прогноз погоды на четверг, 10 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области в течение суток будет облачно ☁️. День прогнозируют без осадков.
Ветер ожидают юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 8 до 13 ° тепла, днем от 25 до 30 °.
В Харькове день прогнозируют без осадков, будет облачно.
Ветер ожидают юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 11 – 13°, днем столбик термометра поднимется до 27 – 29°.