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Жара до +30. Прогноз погоды на 10 сентября в Харькове и области

Погода 20:00   09.09.2026
Оксана Якушко
Жара до +30. Прогноз погоды на 10 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на четверг, 10 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток будет облачно ☁️. День прогнозируют без осадков.
Ветер ожидают юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 8 до 13 ° тепла, днем ​​от 25 до 30 °.

В Харькове день прогнозируют без осадков, будет облачно.
Ветер ожидают юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 11 – 13°, днем ​​столбик термометра поднимется до 27 – 29°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2026 в 20:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на четверг, 10 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".