Жара до +30. Прогноз погоды на 10 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на четверг, 10 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток будет облачно ☁️. День прогнозируют без осадков.

Ветер ожидают юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 8 до 13 ° тепла, днем ​​от 25 до 30 °.

В Харькове день прогнозируют без осадков, будет облачно.

Ветер ожидают юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 11 – 13°, днем ​​столбик термометра поднимется до 27 – 29°.