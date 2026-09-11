Live
  • Пт 11.09.2026
  • Харків  +19°С
  • USD 44.55
  • EUR 51.76

Новини Харкова головне 11 вересня: як минула ніч

Події 07:15   11.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова головне 11 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Що летіло на Харків та область уночі

Тривога в Харкові лунала цієї ночі лише один раз. Її оголосили о 00:01 і вона тривала близько години – о 01:06 дали відбій. Тоді моніторингові ТГ-канали писали про пуски дрона-ракети “бандероль” – виникла загроза і для всього міста.

О 00.30 додалася загроза пусків КАБ – зафіксували активність ворожої авіації на Вовчанському напрямку. Після чого для міста пролунав відбій, проте по області продовжили кружляти БпЛА різних типів.

О 07:03 тривогу дали знову – через загрозу безпілотників.

Читайте також: Сьогодні 11 вересня 2026 року: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Новини Харкова головне 11 вересня: як минула ніч
Новини Харкова головне 11 вересня: як минула ніч
11.09.2026, 07:15
ISW: Деякі військкори РФ не вірять в оточення 2000 воїнів ЗСУ біля Вовчанська
ISW: Деякі військкори РФ не вірять в оточення 2000 воїнів ЗСУ біля Вовчанська
10.09.2026, 12:13
Сьогодні 11 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 11 вересня 2026: яке свято та день в історії
11.09.2026, 06:00
Вдень і вранці дощ. Прогноз погоди на 11 вересня у Харкові й області
Вдень і вранці дощ. Прогноз погоди на 11 вересня у Харкові й області
10.09.2026, 20:24
Росіяни знову атакували БпЛА будинок культури на Харківщині (фото)
Росіяни знову атакували БпЛА будинок культури на Харківщині (фото)
10.09.2026, 20:58
Псевдо-котел під Вовчанськом і прискорювач в онкоцентрі – підсумки 10 вересня
Псевдо-котел під Вовчанськом і прискорювач в онкоцентрі – підсумки 10 вересня
10.09.2026, 23:00

Новини за темою:

10.09.2026
Псевдо-котел під Вовчанськом і прискорювач в онкоцентрі – підсумки 10 вересня
10.09.2026
Виносили людей, тварин і квіти – Горбунова-Рубан про Харків у 2022-му
10.09.2026
Безробітна харків’янка могла організувати наркобізнес у місті
10.09.2026
Що відбувається на місці нічного удару у Слобідському районі (фото)
10.09.2026
Десять людей постраждали через удари РФ по регіону: що прилітало


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова головне 11 вересня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2026 в 07:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".