Новини Харкова головне 11 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Що летіло на Харків та область уночі

Тривога в Харкові лунала цієї ночі лише один раз. Її оголосили о 00:01 і вона тривала близько години – о 01:06 дали відбій. Тоді моніторингові ТГ-канали писали про пуски дрона-ракети “бандероль” – виникла загроза і для всього міста.

О 00.30 додалася загроза пусків КАБ – зафіксували активність ворожої авіації на Вовчанському напрямку. Після чого для міста пролунав відбій, проте по області продовжили кружляти БпЛА різних типів.

О 07:03 тривогу дали знову – через загрозу безпілотників.