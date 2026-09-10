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Безробітна харків’янка могла організувати наркобізнес у місті

Події 11:46   10.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Безробітна харків’янка могла організувати наркобізнес у місті

38-річна харків’янка отримала підозру в незаконній торгівлі наркотичними речовинами, пишуть у Харківській облпрокураутрі.

За версією слідства, вона сама займалася продажем метадону. Одна пластинка із десятьма пігулками коштувала від 400 до 600 гривень.

Правоохоронці викрили протиправну діяльність та припинили її. За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова 38-річній жінці повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичного засобу, вчинених повторно (ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України)”, – додали правоохоронці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2026 в 11:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "38-річна харків’янка отримала підозру в незаконній торгівлі наркотичними речовинами, пишуть у Харківській облпрокураутрі.".