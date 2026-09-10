Live
  • Чт 10.09.2026
  • Харьков  +26°С
  • USD 44.65
  • EUR 51.99

Безработная харьковчанка могла организовать наркобизнес в городе

Происшествия 11:46   10.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Безработная харьковчанка могла организовать наркобизнес в городе

38-летняя харьковчанка получила подозрение в незаконной торговле наркотическими веществами, пишут в Харьковской облпрокураутре.

По версии следствия, она сама занималась продажей метадона. Одна пластинка с десятью таблетками стоила от 400 до 600 гривен.

«Правоохранители разоблачили противоправную деятельность и прекратили ее. При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова 38-летней женщине поставлено в известность о подозрении в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта и сбыте наркотического средства, совершенных повторно (ч.ч. 1,2 ст. 307 УК Украины)», – добавили правоохранители.

Читайте также: Потерял дом из-за РФ, жил в лесу, но помогал врагу: кого разоблачили

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новости Харькова главное 10 сентября: «прилеты», миллиарды в бюджет
Новости Харькова главное 10 сентября: «прилеты», миллиарды в бюджет
10.09.2026, 12:34
Поезда отменяют на Харьковщине с 10 сентября из-за опасности
Поезда отменяют на Харьковщине с 10 сентября из-за опасности
09.09.2026, 15:33
Ночные удары по Харькову: повреждены дома, пострадали люди (видео)
Ночные удары по Харькову: повреждены дома, пострадали люди (видео)
10.09.2026, 07:20
Заблокировали счета важных коммунальных предприятий на Харьковщине: причина
Заблокировали счета важных коммунальных предприятий на Харьковщине: причина
09.09.2026, 21:24
Десять человек пострадали из-за ударов РФ по региону: что прилетало
Десять человек пострадали из-за ударов РФ по региону: что прилетало
10.09.2026, 08:43
Что происходит на месте ночного удара в Слободском районе (фото)
Что происходит на месте ночного удара в Слободском районе (фото)
10.09.2026, 09:24

Новости по теме:

10.09.2026
Потерял дом из-за РФ, жил в лесу, но помогал врагу: кого разоблачили
10.09.2026
Что происходит на месте ночного удара в Слободском районе (фото)
10.09.2026
Десять человек пострадали из-за ударов РФ по региону: что прилетало
10.09.2026
Новости Харькова главное 10 сентября: «прилеты», миллиарды в бюджет
10.09.2026
Ночные удары по Харькову: повреждены дома, пострадали люди (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Безработная харьковчанка могла организовать наркобизнес в городе», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2026 в 11:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "38-летняя харьковчанка получила подозрение в незаконной торговле наркотическими веществами, пишут в Харьковской облпрокураутре.".