Безработная харьковчанка могла организовать наркобизнес в городе

38-летняя харьковчанка получила подозрение в незаконной торговле наркотическими веществами, пишут в Харьковской облпрокураутре.

По версии следствия, она сама занималась продажей метадона. Одна пластинка с десятью таблетками стоила от 400 до 600 гривен.

«Правоохранители разоблачили противоправную деятельность и прекратили ее. При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова 38-летней женщине поставлено в известность о подозрении в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта и сбыте наркотического средства, совершенных повторно (ч.ч. 1,2 ст. 307 УК Украины)», – добавили правоохранители.