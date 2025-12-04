Украинским молочникам не рады на рынке ЕС: почему и кто конкурент
Украинским производителям молочных продуктов приходится конкурировать за рынок ЕС с США, со странами Латинской Америки и с Новой Зеландией.
Об этом в интервью МГ «Объектив» рассказала Елена Жупинас, заместитель генерального директора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока.
Конкурировать с США, странами Латинской Америки и с Новой Зеландией нашим предприятиям за тот же рынок ЕС достаточно трудно — и на то есть объективные причины.
«В Новой Зеландии и Латинской Америке содержание скота – это выпас. Там не заготавливают корм, и потому себестоимость молока намного ниже. В США более автоматизированы фермы и более продуктивные породы коров, поэтому украинским фермерам тоже с американцами сложно конкурировать. Но наши молочники пытаются, перенимают американский опыт, и этим наша молочная отрасль отличается от европейской, где средний размер фермы – это до 15 коров. В Украине средний размер фермы, как и в США, составляет около 300 коров. Поэтому европейцы нас и боятся, потому что считают, что мы конкурентнее по сравнению с их фермерами», — рассказала Елена Жупинас.
Читайте также: «Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Экономика; Теги: ЄС, Ассоциация производителей молока, ЕС, конкуренция, масло, молоко, ринок, рынок, экспорт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Украинским молочникам не рады на рынке ЕС: почему и кто конкурент», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 декабря 2025 в 20:46;