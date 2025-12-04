Украинским молочникам не рады на рынке ЕС: почему и кто конкурент

Украинским производителям молочных продуктов приходится конкурировать за рынок ЕС с США, со странами Латинской Америки и с Новой Зеландией.

Об этом в интервью МГ «Объектив» рассказала Елена Жупинас, заместитель генерального директора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока.

Конкурировать с США, странами Латинской Америки и с Новой Зеландией нашим предприятиям за тот же рынок ЕС достаточно трудно — и на то есть объективные причины.

«В Новой Зеландии и Латинской Америке содержание скота – это выпас. Там не заготавливают корм, и потому себестоимость молока намного ниже. В США более автоматизированы фермы и более продуктивные породы коров, поэтому украинским фермерам тоже с американцами сложно конкурировать. Но наши молочники пытаются, перенимают американский опыт, и этим наша молочная отрасль отличается от европейской, где средний размер фермы – это до 15 коров. В Украине средний размер фермы, как и в США, составляет около 300 коров. Поэтому европейцы нас и боятся, потому что считают, что мы конкурентнее по сравнению с их фермерами», — рассказала Елена Жупинас.