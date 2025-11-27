Молочные реки. Какой будет цена масла, творога, сметаны в Украине на Новый год

Как харьковские фермеры, несмотря на ежедневную угрозу, увеличивают поголовье коров, почему европейцы боятся украинских производителей и против их масла и сыра на своих полках, и как серый импорт убивает отечественное молочное производство не хуже «шахедов», в интервью МГ «Объектив» рассказала Елена Жупинас, заместитель генерального директора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока.

На четверть уменьшилось количество молочных ферм в Украине из-за войны

– Сколько производителей молока было в Украине до начала полномасштабного вторжения и сколько сейчас?

– На 1 января 2022 года в Украине работала 1791 молочно-товарная ферма. А 1 января 2025 года есть 1319 ферм. За время войны мы потеряли 479 молочно-товарных ферм – это 26% от всего количества. До полномасштабной войны на этих фермах содержали 1 миллион 550 тысяч коров. На 1 января 2025 года есть 1 миллион 120 тысяч коров. В 2021 году в Украине произвели 8 миллионов 71 тысяч тонн молока. В 2025 году – 7 миллионов 400 тысяч тонн молока.

– Коров стало меньше из-за военной агрессии россиян?

– Сокращения поголовья происходят преимущественно в личных крестьянских хозяйствах. Но если мы смотрим объемы молока, производимые на молочных фермах, то, несмотря на стоящие перед нашими молочниками вызовы, серьезно повысилась именно продуктивность коров. За эти четыре года она выросла почти на 20%. По предварительным подсчетам, на фермах в 2025 году надоят молока на 450 тысяч тонн больше или на 16%, чем в довоенном 2021 году.

– Как это удалось? Это какие-то особые породы коров?

– Над улучшением генетики наши производители молока работали еще до войны. Коров оплодотворяют от более продуктивных видов. И за счет перемен в рационе животные дают больше молока. В 2024 году в Украине в среднем одна корова дала 8165 кг молока в год. Меньше, чем в США, но это хороший европейский показатель.

На Харьковщине увеличилось поголовье коров, вопреки обстрелам и блекаутам

— Где, в каких областях было больше всего производителей молока?

– До войны Харьковская область входила в топ-3 по производству молока. К сожалению, молочно-товарные фермы под прицелом врага, поголовье серьезно уменьшилось, производство снизилось. И на 2025 год уже ни одна из восточных или северных областей не является лидером. Большое сокращение в Сумской. Черниговская область все же смогла удержать достаточно большое поголовье.

– Какие регионы сейчас кормят украинцев?

– У нас произошла смена молочного пояса в Украине. Если раньше это были Харьковская и Сумская области, то сейчас уже центральные и западные регионы, относительно безопасные для молочарства. И туда потихоньку релокируются наши фермы с прифронтовых территорий. Нынешние лидеры отрасли – Винницкая, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

— Фермы Харьковщины действительно подверглись сильным атакам россиян. Возродятся ли они когда-нибудь в довоенных объемах – вопрос…

— Представьте, несмотря на постоянные обстрелы, блекауты, молочно-товарные фермы Харьковщины наращивают свое поголовье. Если на 1 января 2025 года в Харьковской области насчитывалось 17 580 коров, то уже на 1 октября этого года мы имели 20 300 голов. Несмотря на все – на 11,5% возросло поголовье. То есть фермеры верят в будущее. И очень бы хотелось, чтобы наши государственные органы власти считались с таким нелегким трудом.

Европейские фермеры боятся конкуренции с украинскими

— Какая сейчас цена на сырое молоко, если его закупать?

– Украина не является отдельной частью мирового рынка. И когда сейчас на мировом рынке есть излишки готовой молочной продукции, такой как масло, сухое молоко, сыр, это «давит» на резко снижающиеся цены. В прошлом году наши перерабатывающие предприятия экспортировали сливочное масло по 7 евро за кг, сейчас уже по 4,5 евро. И цена продолжает падать. Конечно, это отражается и на цене сырого молока. К середине ноября сырое молоко в Украине стоило 16 гривен 55 копеек без НДС за килограмм. И для наших фермеров это еще один вызов, потому что 40% хозяйств при такой цене работают практически в ноль. Если учитывать, что при постоянных блекаутах они используют дизель-генераторы, и один киловатт электроэнергии в таком случае гораздо дороже, то для многих фермеров это вообще убытки.

Но такая конъюнктура рынка и, к сожалению, даже то, что с 29 октября ЕС увеличил украинским производителям квоты, наши предприятия не могут сейчас отгружать в ЕС свою продукцию, потому что она очень низкая по цене. И это проблема.

— Кто сейчас лидер мирового рынка по производству молока и молочных продуктов?

– Если говорить вообще по производству молока, то лидер Индия. Там больше коров, больше доят молока. Но это личное крестьянское хозяйство, где коров содержат ради собственного потребления с очень низкой эффективностью. А если смотреть на многие экспортирующие государства, то это страны ЕС (Германия, Франция, Нидерланды, Польша), США, Новая Зеландия, страны Латинской Америки.

— Так с кем украинским производителям приходится конкурировать?

— С США, со странами Латинской Америки и с Новой Зеландией нашим предприятиям нужно конкурировать за тот же рынок ЕС. А это довольно сложно, потому что в Новой Зеландии и Латинской Америке содержание скота – это выпас. Там не заготавливают корм, и потому себестоимость молока намного ниже. В США более автоматизированы фермы и более продуктивные породы коров, поэтому украинским фермерам тоже с американцами сложно конкурировать. Но наши молочники пытаются, перенимают американский опыт, и этим наша молочная отрасль отличается от европейской, где средний размер фермы – это до 15 коров. В Украине средний размер фермы, как и в США, составляет около 300 коров. Поэтому европейцы нас и боятся, потому что считают, что мы конкурентнее по сравнению с их фермерами. Тем более, что украинские фермеры и производства не получают никаких дотаций, и это вызов.

Серый импорт и фальсификат вредят не меньше, чем обстрелы

– Что еще вредит украинским молочникам?

— Фальсификат и серый импорт, которые вместе занимают около 30-35% нашего внутреннего рынка.

— Фальсификат – это псевдомолоко?

— Фальсификат – это когда маслом называют смесь растительных жиров, хотя это спред. Когда продают сыр, а в нем молоко – только обезжиренное, а весь жир заменили растительным.

— Откуда везут больше всего серого импорта: из Венгрии, Румынии или Польши?

— Больше всего серого молочного импорта именно из Польши. И в первую очередь потому, что в польских магазинах цена на молочную продукцию ниже: у них НДС составляет 6%, а у нас – все 20%. И жители пограничных регионов этим пользуются. Везут микроавтобусами тонны сыра, говорят, что для собственных нужд. Но с этого импорта не платят налоги, пошлины и это действительно подрывает нашу молочную отрасль. Потому что в дальнейшем это приведет, что в Украине будут проблемы с молочной продукцией.

– Как это может случиться?

– Фермеры под давлением низких цен начнут уменьшать поголовье и просто закрывать фермы. Следом за ними будут закрываться перерабатывающие заводы. И мы, к сожалению, можем остаться вообще без собственной молочной отрасли и будем полностью зависеть от импортной молочки, которую к нам завезут.

– А украинскую молочную продукцию поляки на полках своих магазинов не хотят видеть!

– Европейцы вообще неохотно пускают нашу готовую продукцию на свой рынок, защищая собственного производителя. У нас есть квоты, по которым мы можем ввезти только 7 тысяч тонн сливочного масла. А США, например, могут ввезти 20 тысяч тонн масла. Мы экспортируем весовое масло, сухое молоко, все, что не становится на полки. И даже если какие-то наши молочные товары оказываются в торговых точках Германии или скандинавских стран, то это либо в небольших национальных магазинчиках, либо на полках для украинских товаров в супермаркетах, но этой продукции совсем немножко.

Цены на масло, молоко, творог и сметану будут снижаться

— Каких цен на молочные продукты нам ждать Новый год?

— Уже сейчас мы видим акции на молоко, масло и сметану, а чем ближе новогодние праздники, тем больше производители молочной продукции будут снижать цены. Главное, чтобы и ритейл поступал так же. Я уверена, что в ближайшие дни мы увидим серьезные скидки и на масло, и на сыр, и на сметану, и на сливки, чтобы наши перерабатывающие предприятия могли немного освободить свои склады. Потому что, начиная с августа, когда не было экспорта, все хранили на складах. Там продукции очень много, и новогодние праздники являются лучшим временем, когда можно как можно больше этого продать.

– Чего ждать после праздников?

— С нового года, учитывая, что цена на сырое молоко серьезно упала, почти на 17%, ожидать удорожания продукции не стоит. Сейчас цена молочной продукции расти не будет. И эти цены на масло, творог, сметану также будут снижаться. Все производители будут стараться продавать как можно больше на внутреннем рынке.