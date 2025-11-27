Молочні ріки. Якою буде ціна на масло, сир і сметану в Україні на Новий рік

Як харківські фермери попри щоденну загрозу збільшують кількість поголів’я корів, чому європейці бояться українських фермерів і не пускають українську продукцію на свої полиці, та як сірий імпорт вбиває вітчизняне молочне виробництво не гірше за «шахеди», в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповіла Олена Жупінас, заступниця генеральної директорки, керівниця проєктів по співпраці із переробкою Асоціації виробників молока.

На чверть зменшилася кількість молочних ферм в Україні через війну

– Скільки виробників молока було в Україні до початку повномасштабного вторгнення і скільки є зараз?

– На 1 січня 2022 року в Україні працювала 1791 молочнотоварна ферма. А 1 січня 2025 року маємо 1319 ферм. За час війни ми втратили 479 молочнотоварних ферм – це 26% від усієї кількості. До повномасштабної війни на цих молочних фермах утримували 1 мільйон 550 тисяч корів. На 1 січня 2025 року маємо 1 мільйон 120 тисяч корів. У 2021 році в Україні виробили 8 мільйонів 71 тисячу тон молока. У 2025 році – 7 мільйонів 400 тисяч.

– Корів стало менше через військову агресію росіян?

– Скорочення поголів’я відбуваються переважно в особистих селянських господарствах. Але якщо ми дивимося об’єми молока, що виробляють на молочних фермах, то попри виклики, що стоять перед нашими молочарями, серйозно підвищилась саме продуктивність корів. За ці чотири роки продуктивність корів зросла майже на 20%. За попереднім підрахункам, на фермах у 2025 році надоять молока на 450 тисяч тонн більше, або на 16%, ніж у довоєнному 2021 році.

– Як це вдалося? Це якісь особливі породи корів?

– Над покращенням генетики наші виробники молока працювали ще до війни. Корів запліднюють від більш продуктивних видів. І за рахунок змін у раціоні тварини дають більше молока. У 2024 році в Україні в середньому одна корова дала 8165 кг за рік. Менше, ніж у США, але це гарний європейський показник.

На Харківщині зросло поголів’я корів попри обстріли й блекаути

– Де,в яких областях було найбільше виробників молока?

– До війни Харківська область входила до топ-3 по виробництву молока. На жаль, молочнотоварні ферми під прицілом ворога, поголів’я серйозно зменшилось, виробництво знизилося. І станом на 2025 рік вже жодна зі східних чи північних областей не є лідером. Велике скорочення у Сумській. Чернігівська область все-таки змогла утримати досить велике поголів’я.

– Які регіони зараз годують українців?

– У нас відбулась зміна молочного поясу в Україні. Якщо раніше це були Харківська і Сумська області, то зараз вже центральні й західні регіони, які є відносно безпечнішими для молочарства. І туди потихеньку релокуються наші ферми з прифронтових територій. Теперішні лідери галузі – Вінницька, Полтавська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.

– Так, ферми Харківщини дійсно зазнали сильних атак росіян. Чи відродяться вони колись у довоєнних об’ємах – питання…

– Уявіть, попри постійні обстріли, блекаути, молочнотоварні ферми Харківщини нарощують своє поголів’я. Якщо на 1 січня 2025 року в Харківській області нараховували 17 580 корів, то вже на 1 жовтня цього року ми мали 20 300 голів. Попри все – на 11,5% зросло поголів’я. Тобто фермери вірять у майбутнє. І дуже б хотілося, щоб наші державні органи влади зважали на таку нелегку працю.

Європейські фермери бояться конкуренції з українськими

– Якою зараз є ціна на молоко, якщо його закупати?

– Україна не є окремою частиною світового ринку. І коли зараз на світовому ринку є надлишки готової молочної продукції, такої як масло, сухе молоко, сир, це «давить» на ціни, що різко знижуються. Торік наші переробні підприємства експортували вершкове масло по €7, зараз вже по €4,5. І ціна продовжує падати. Звичайно, це відбивається і на ціні сирого молока. На середину листопада сире молоко в Україні коштувало 16 гривень 55 копійок без ПДВ за кілограм. І для наших фермерів це ще один виклик, тому що 40% господарств при такій ціні працюють практично в нуль. Якщо враховувати, що за постійних блекаутів вони використовують дизель-генератори, а один кіловат електроенергії в такому випадку набагато дорожчий, то для багатьох фермерів це взагалі збитки.

Але така кон’юнктура ринку і, на жаль, навіть те, що з 29 жовтня ЄС збільшив українським виробникам квоти, наші підприємства не можуть зараз відвантажувати в ЄС свою продукцію, тому що вона дуже-дуже низька по ціні. І це проблема.

– Хто наразі є лідер світового ринку з виробництва молока і молочних продуктів?

– Якщо говорити взагалі по виробництву молока, то лідер Індія. Там найбільше корів, найбільше доять молока. Але це особисте селянське господарство, де корів утримують для власного споживання з дуже низькою ефективністю. А якщо дивитися на держави, які багато експортують, то це країни ЄС (Німеччина, Франція, Нідерланди, Польща), США, Нова Зеландія, країни Латинської Америки.

– То з ким українським виробникам доведеться конкурувати?

– Із США, з країнами Латинської Америки і з Новою Зеландією нашим підприємствам треба конкурувати за той самий ринок ЄС. А це досить складно, тому що у Новій Зеландії та у Латинській Америці утримання худоби – це випас. Там не заготовляють корми, і тому собівартість молока набагато нижча. У США більш автоматизовані ферми і більш продуктивні породи корів, тому українським фермерам також із американцями важко конкурувати. Але наші молочарі намагаються, переймають американський досвід, і цим наша молочна галузь відрізняється від європейської, де середній розмір ферми – це до 15 корів. В Україні середній розмір ферми, як і в США, близько 300 корів. Тому європейці нас і бояться, бо вважають, що ми більш конкурентні порівняно з їхніми фермерами. Тим більше, що українські фермери і виробництва не отримують ніяких дотацій, і це є викликом.

Сірий імпорт і фальсифікат шкодять не менше, ніж обстріли

– Що ще шкодить українським молочарям?

– Фальсифікат і сірий імпорт, які разом займають близько 30-35% нашого внутрішнього ринку.

– Фальсифікат – це псевдомолоко?

– Фальсифікат – це коли маслом називають суміш рослинних жирів, хоча це спред. Коли продають твердий сир, а в ньому частка молока – тільки знежирене, а весь жир замінили на рослинний.

– Звідки везуть найбільше сірого імпорту: з Угорщини, Румунії чи Польщі?

– Найбільше сірого молочного імпорту саме з Польщі. І в першу чергу через те, що у польських магазинах ціна на молочну продукцію нижча: у них ПДВ становить 6%, а у нас – усі 20%. І мешканці прикордонних регіонів цим користуються. Везуть бусіками тони сиру, кажуть, що для власних потреб. Але з цього імпорту не платять податки, мита і це дійсно підриває нашу молочну галузь. Бо надалі це призведе, що в Україні матимемо проблеми з молочною продукцією.

– Як це може відбутися?

-Фермери під тиском низьких цін почнуть зменшувати поголів’я і просто закривати ферми. Слідом за ними закриватимуться переробні заводи. І ми, на жаль, можемо залишитися взагалі без власної молочної галузі і будемо повністю залежати від тої імпортної молочки, яку до нас завезуть.

– Але українську молочну продукцію поляки на полицях своїх магазинів не хочуть бачити!

– Європейці взагалі неохоче пускають нашу готову продукцію на свій ринок, захищаючи власного виробника. У нас є квоти, за якими ми можемо завезти тільки 7 тисяч тонн вершкового масла. А США, наприклад, можуть завезти 20 тисяч тонн масла. Ми експортуємо вагове масло, сухе молоко, все, що не стає на полички. І навіть якщо якісь наші молочні товари опиняються у магазинах Німеччини чи скандинавських країн, то це або у невеличких національних крамничках, або на поличках для власне українських товарів у супермаркетах, але цієї продукції зовсім трошки.

Ціни на масло, молоко, сир і сметану будуть знижуватися

– Яких цін на молочні продукти нам чекати на Новий рік?

– Вже зараз ми бачимо акції на молоко, масло і сметану, а чим ближче новорічні свята, тим дужче виробники молочної продукції будуть знижувати ціни. Головне, щоб і ритейл робив так само. Я впевнена, що найближчими днями ми побачимо серйозні знижки і на масло, і на сир, і на сметану, і на вершки, щоб наші переробні підприємства могли трошечки звільнити свої склади. Тому що починаючи з серпня, коли не було експорту, все зберігали на складах. Там продукції дуже багато, і новорічні свята є найкращим часом, коли можна якомога більше цього продати.

– А чого чекати після свят?

– З нового року, враховуючи, що ціна на сире молоко серйозно впала, на майже 17%, очікувати здорожчання продукції не варто. Зараз ціна на молочну продукцію рости не буде. І ці ціни на масло, сир, сметану також будуть знижуватись. Всі виробники намагатимуться продавати якомога більше на внутрішньому ринку.