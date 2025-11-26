Термінове звернення енергетиків – що потрібно зробити просто зараз

В АТ «Харківобленерго» звернулися до мешканців Харкова та області з терміновим проханням. Її, наголосили енергетики, необхідно виконати «прямо зараз».

Так фахівці просять абонентів негайно зменшити споживання електроенергії.

“За можливістю вимкніть електрообігрівачі, відкладіть прибирання та прання! Саме ці кроки допоможуть знизити навантаження на електромережу”, – пишуть в обленерго.

Енергетики закликали людей допомогти утримати баланс в енергосистемі. Це важливо, адже інші люди зараз сидять без електрики.

“Від відповідальності кожного з нас зараз залежать обсяги та тривалість відключень”, – акцентували у повідомленні.