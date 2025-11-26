Срочное обращение энергетиков – что нужно сделать прямо сейчас
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В АО «Харьковоблэнерго» обратились к жителям Харькова и области со срочной просьбой. Ее, отметили энергетики, необходимо выполнить «прямо сейчас».
Так специалисты просят абонентов незамедлительно снизить потребление электроэнергии.
«По возможности выключите электрообогреватели, отложите уборку и стирку! Именно эти шаги помогут снизить нагрузку на электросеть», – пишут в облэнерго.
Энергетики призвали людей помочь удержать баланс в энергосистеме. Это важно, ведь другие люди в этот момент сидят без электричества.
«От ответственности каждого из нас сейчас зависят объемы и продолжительность отключений», – акцентировали в сообщении.
