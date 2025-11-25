Live

Как будут отключать свет в Харькове и области 26 ноября — график

Общество 21:07   25.11.2025
Елена Нагорная
Как будут отключать свет в Харькове и области 26 ноября — график Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Обнародован график отключений света в Харьковской области на среду, 26 ноября.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график будет действовать с 00:00 до 24:00. Будут применяться от одной до двух с половиной очередей отключений одновременно.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 05:30-09:00; 16:00-19:30
1.2 05:30-09:00; 16:00-19:30
2.1 05:30-09:00; 12:30-19:30
2.2 05:30-09:00; 16:00-19:30
3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 19:30-23:00
3.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-20:00
4.1 09:00-12:30; 19:30-23:00
4.2 09:00-12:30; 19:30-23:00
5.1 02:30-05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00
5.2 02:30-05:30; 12:30-16:00;
6.1 09:00-16:00; 23:00-24:00
6.2 12:30-16:00; 23:00-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, в результате массированного ракетного удара РФ в ночь на 8 ноября Харьков и область были обесточены. В разных районах Харькова также пропали отопление и холодная вода, в течение выходных не курсировали поезда в метрополитене. Центрэнерго сообщило, что ракетами и «Шахедами» военные РФ разбили Змиевскую ТЭС. Та полностью прекратила генерировать энергию. Под ударом были и другие объекты генерации в стране, поэтому без света осталась не только Харьковщина.

Читайте также: Что с водоснабжением харьковчан — оперативная информация Терехова (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове прекратили холодное водоснабжение, воды может не быть до утра
В Харькове прекратили холодное водоснабжение, воды может не быть до утра
24.11.2025, 22:30
Новости Харькова – главное 25 ноября: вода по графику, готовят елки, бюджет
Новости Харькова – главное 25 ноября: вода по графику, готовят елки, бюджет
25.11.2025, 21:35
Ночью в Харькове снова могут отключить воду: что известно
Ночью в Харькове снова могут отключить воду: что известно
25.11.2025, 15:17
Слышали взрывы: были пуски КАБ, «прилеты» в громаде под Харьковом
Слышали взрывы: были пуски КАБ, «прилеты» в громаде под Харьковом
25.11.2025, 14:53
Терехов: «Бюджет-2026 планируем». Сохранят ли бесплатный проезд в Харькове
Терехов: «Бюджет-2026 планируем». Сохранят ли бесплатный проезд в Харькове
25.11.2025, 19:56
Ветеранский бизнес может получить компенсацию за купленные товары
Ветеранский бизнес может получить компенсацию за купленные товары
13.11.2025, 19:20

Новости по теме:

24.11.2025
Как будут отключать свет в Харькове и области 25 ноября — график
23.11.2025
Как будут отключать свет в Харьковской области 23 ноября: данные облэнерго
21.11.2025
Как будут выключать свет 22 ноября в Харькове и области: графики
21.11.2025
Более 300 краж электроэнергии зафиксировали в Харьковской области: кто воры
20.11.2025
Как будут выключать свет 21 ноября в Харькове и области: графики


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как будут отключать свет в Харькове и области 26 ноября — график», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2025 в 21:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обнародован график отключений света в Харьковской области на среду, 26 ноября.".