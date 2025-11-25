Как будут отключать свет в Харькове и области 26 ноября — график

Обнародован график отключений света в Харьковской области на среду, 26 ноября.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график будет действовать с 00:00 до 24:00. Будут применяться от одной до двух с половиной очередей отключений одновременно.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 05:30-09:00; 16:00-19:30

1.2 05:30-09:00; 16:00-19:30

2.1 05:30-09:00; 12:30-19:30

2.2 05:30-09:00; 16:00-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 19:30-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-20:00

4.1 09:00-12:30; 19:30-23:00

4.2 09:00-12:30; 19:30-23:00

5.1 02:30-05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00

5.2 02:30-05:30; 12:30-16:00;

6.1 09:00-16:00; 23:00-24:00

6.2 12:30-16:00; 23:00-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, в результате массированного ракетного удара РФ в ночь на 8 ноября Харьков и область были обесточены. В разных районах Харькова также пропали отопление и холодная вода, в течение выходных не курсировали поезда в метрополитене. Центрэнерго сообщило, что ракетами и «Шахедами» военные РФ разбили Змиевскую ТЭС. Та полностью прекратила генерировать энергию. Под ударом были и другие объекты генерации в стране, поэтому без света осталась не только Харьковщина.