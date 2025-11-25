Live

Як вимикатимуть світло в Харкові та області 26 листопада — графік

Суспільство 21:07   25.11.2025
Олена Нагорна
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 26 листопада — графік Фото: АТ “Харківобленерго”

Оприлюднений графік відключень світла у Харківській області на середу, 26 листопада.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік діятиме з 00:00 до 24:00. Застосовуватимуться від однієї до двох з половиною черг відключень одночасно.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 05:30-09:00; 16:00–19:30
1.2 05:30–09:00; 16:00–19:30
2.1 05:30–09:00; 12:30-19:30
2.2 05:30-09:00; 16:00-19:30
3.1 00:00-02:00; 09:00–12:30; 19:30-23:00
3.2 00:00-02:00; 09:00–12:30; 16:00–20:00
4.1 09:00–12:30; 19:30–23:00
4.2 09:00–12:30; 19:30-23:00
5.1 02:30-05:30; 12:30–16:00; 23:00-24:00
5.2 02:30-05:30; 12:30–16:00;
6.1 09:00-16:00; 23:00-24:00
6.2 12:30-16:00; 23:00-24:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару РФ у ніч проти 8 листопада Харків та область були знеструмлені. У різних районах Харкова також зникли опалення та холодна вода, протягом вихідних не курсували поїзди у метрополітені. Центренерго повідомило, що ракетами та «шахедами» військові РФ розбили Зміївську ТЕС. Та повністю припинила генерувати енергію. Під ударом були й інші об’єкти генерації у країні, тож без світла залишилася не лише Харківщина.

Читайте також: Що з водопостачанням харків’ян – оперативна інформація Терехова (відео)

Автор: Олена Нагорна
