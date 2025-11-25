Що з водопостачанням харків’ян – оперативна інформація Терехова (відео)

Холодне водопостачання у будинках, в яких досі його не було, мали відновити орієнтовно о 19:30, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

“Нам вдалося утримати систему опалення. Вдалося заживити приблизно 60% харків’ян – вони мають водопостачання у своїх домівках. Працюємо над тим, щоб подати воду в доми харків’ян, які зараз перебувають без води. Вона буде орієнтовно подана о 19:30. Тривають відновлювальні роботи, працюють всі наші комунальні служби, працівники обленерго. Будуть працювати всю ніч для того, щоб відновити водопостачання. Будемо сподіватися, що все вдасться”, – зазначив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, без холодної води 25 листопада залишалися різні райони Харкова. Деякі – по черзі, дехто відчував гострий дефіцит постійно. Проблеми почалися після «прильотів» по ​​Чугуєву ввечері 24 листопада. У мерії Харкова зазначили, що відбуваються технологічні перепідключення. Згодом мер Ігор Терехов пояснив, що сталося. Армія РФ приблизно десятьма БпЛА «Шахед» атакувала підстанцію Харківобленерго в області. Цей об’єкт є ключовим для забезпечення Харкова водою. Тому місто тимчасово перейшло на резервні схеми живлення. Задіяли «енергетичний острів». При цьому забезпечити все місто одразу не вдалося. За даними мерії, із водою одночасно було близько 60% абонентів. Її подавали за графіком і найбільше щастило мешканцям нижніх поверхів. Поновити подачу всім споживачам планували до 21:00. Але попередили: у ніч проти 26 листопада можливі повторні відключення. Надалі графіки подачі води залежатимуть від того, як швидко відновлять нормальне живлення. Містян просять зробити запаси води.