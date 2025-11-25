Live

Что с водоснабжением харьковчан — оперативная информация Терехова (видео)

Записано 20:31   25.11.2025
Елена Нагорная
Что с водоснабжением харьковчан — оперативная информация Терехова (видео) Скриншот

Холодное водоснабжение в домах, в которых до сих пор его не было, должны были восстановить ориентировочно в 19:30, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«Нам удалось удержать систему отопления. Нам удалось запитать примерно 60% харьковчан — у них есть водоснабжение в домах. Сейчас работаем над тем, чтобы подать воду в дома харьковчан, которые сейчас находятся без воды. Она будет ориентировочно подана в 19:30. Продолжаются восстановительные работы, работают все наши коммунальные службы, сотрудники облэнерго. Будут работать всю ночь для того, чтобы восстановить водоснабжение. Будем надеяться, что все удастся», — отметил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, без холодной воды 25 ноября оставались различные районы Харькова. Некоторые – по очереди, некоторые испытывали острый дефицит постоянно. Проблемы начались после «прилетов» по Чугуеву вечером 24 ноября. В мэрии Харькова отметили, что происходят технологические переподключения. Впоследствии мэр Игорь Терехов объяснил, что произошло. Армия РФ примерно десятью БпЛА «Шахед» атаковала подстанцию Харьковоблэнерго в области. Этот объект является ключевым для обеспечения Харькова водой. Поэтому город временно перешел на резервные схемы питания. Задействовали «энергетический остров». При этом обеспечить весь город сразу не удалось. По данным горсовета, с водой одновременно было около 60% абонентов. Ее подавали по графику, и больше всего везло жителям нижних этажей. Восстановить подачу всем потребителям планировали к 21:00. Но предупредили: в ночь на 26 ноября возможны повторные отключения. В дальнейшем графики подачи воды будут зависеть от того, насколько быстро восстановят нормальное питание. Жителей города просят сделать запасы воды.

Читайте также: Терехов: «Бюджет-2026 планируем». Сохранят ли бесплатный проезд в Харькове

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова – главное 25 ноября: вода по графику, были слышны взрывы
Новости Харькова – главное 25 ноября: вода по графику, были слышны взрывы
25.11.2025, 16:46
В Харькове прекратили холодное водоснабжение, воды может не быть до утра
В Харькове прекратили холодное водоснабжение, воды может не быть до утра
24.11.2025, 22:30
Слышали взрывы: были пуски КАБ, «прилеты» в громаде под Харьковом
Слышали взрывы: были пуски КАБ, «прилеты» в громаде под Харьковом
25.11.2025, 14:53
Ночью в Харькове снова могут отключить воду: что известно
Ночью в Харькове снова могут отключить воду: что известно
25.11.2025, 15:17
Завтра два района Харькова останутся без газа – адреса
Завтра два района Харькова останутся без газа – адреса
25.11.2025, 10:16
Деревья в центре Харькова — уже «пенсионеры»: чем их заменят (видео)
Деревья в центре Харькова — уже «пенсионеры»: чем их заменят (видео)
25.11.2025, 17:20

Новости по теме:

25.11.2025
Ночью в Харькове снова могут отключить воду: что известно
25.11.2025
Сегодня воду в Харькове подают по графику – Терехов
25.11.2025
Ночная массированная атака на Харьковщину: где нет света, что с водой – ОВА
25.11.2025
В некоторых районах Харькова воды может не быть до конца дня – мэрия
10.11.2025
Где набрать воду в Харькове бесплатно: мэрия опубликовала адреса


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Что с водоснабжением харьковчан — оперативная информация Терехова (видео)», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2025 в 20:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Холодное водоснабжение в домах, в которых до сих пор его не было, должны были восстановить ориентировочно в 19:30, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.".