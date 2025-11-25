Что с водоснабжением харьковчан — оперативная информация Терехова (видео)
Холодное водоснабжение в домах, в которых до сих пор его не было, должны были восстановить ориентировочно в 19:30, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.
«Нам удалось удержать систему отопления. Нам удалось запитать примерно 60% харьковчан — у них есть водоснабжение в домах. Сейчас работаем над тем, чтобы подать воду в дома харьковчан, которые сейчас находятся без воды. Она будет ориентировочно подана в 19:30. Продолжаются восстановительные работы, работают все наши коммунальные службы, сотрудники облэнерго. Будут работать всю ночь для того, чтобы восстановить водоснабжение. Будем надеяться, что все удастся», — отметил Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, без холодной воды 25 ноября оставались различные районы Харькова. Некоторые – по очереди, некоторые испытывали острый дефицит постоянно. Проблемы начались после «прилетов» по Чугуеву вечером 24 ноября. В мэрии Харькова отметили, что происходят технологические переподключения. Впоследствии мэр Игорь Терехов объяснил, что произошло. Армия РФ примерно десятью БпЛА «Шахед» атаковала подстанцию Харьковоблэнерго в области. Этот объект является ключевым для обеспечения Харькова водой. Поэтому город временно перешел на резервные схемы питания. Задействовали «энергетический остров». При этом обеспечить весь город сразу не удалось. По данным горсовета, с водой одновременно было около 60% абонентов. Ее подавали по графику, и больше всего везло жителям нижних этажей. Восстановить подачу всем потребителям планировали к 21:00. Но предупредили: в ночь на 26 ноября возможны повторные отключения. В дальнейшем графики подачи воды будут зависеть от того, насколько быстро восстановят нормальное питание. Жителей города просят сделать запасы воды.
