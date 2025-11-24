Live

В Чугуеве — перебои с водой: БпЛА атаковали объект критической инфраструктуры

Происшествия 22:20   24.11.2025
Елена Нагорная
Массированному удару беспилотниками подвергся объект критической инфраструктуры в Чугуеве Харьковской области вечером 24 ноября, сообщила мэр города Галина Минаева.

«На месте работают экстренные службы, делают все необходимое для ликвидации последствий обстрела. Возможны временные перебои с водоснабжением. Принимаются все необходимые меры для исправления ситуации», — информирует Минаева.

В 20:37 об ударных беспилотниках на севере Харьковщины курсом на юг предупреждали Воздушные силы ВСУ. Взрывы в Чугуеве и районе начали греметь около 21:00 и продолжались полчаса.

Автор: Елена Нагорная
