У Чугуєві – перебої з водою: БпЛА атакували об’єкт критичної інфраструктури

Масованого удару безпілотниками зазнав об’єкт критичної інфраструктури у Чугуєві Харківської області увечері 24 листопада, повідомила мер міста Галина Мінаєва.

“На місці працюють екстрені служби, роблять усе необхідне для ліквідації наслідків обстрілу. Можливі тимчасові перебої з водопостачанням. Вживаються усі необхідні заходи для виправлення ситуації”, – інформує Мінаєва.

О 20:37 про ударні безпілотники на півночі Харківщини курсом на південь попереджали Повітряні сили ЗСУ. Вибухи у Чугуєві та районі почали лунати близько 21:00 та тривали з пів години.