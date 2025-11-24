У Чугуєві – перебої з водою: БпЛА атакували об’єкт критичної інфраструктури
Масованого удару безпілотниками зазнав об’єкт критичної інфраструктури у Чугуєві Харківської області увечері 24 листопада, повідомила мер міста Галина Мінаєва.
“На місці працюють екстрені служби, роблять усе необхідне для ліквідації наслідків обстрілу. Можливі тимчасові перебої з водопостачанням. Вживаються усі необхідні заходи для виправлення ситуації”, – інформує Мінаєва.
О 20:37 про ударні безпілотники на півночі Харківщини курсом на південь попереджали Повітряні сили ЗСУ. Вибухи у Чугуєві та районі почали лунати близько 21:00 та тривали з пів години.
Категорії: Події, Харків; Теги: атака БпЛА, новини Харкова, Чугуїв;
