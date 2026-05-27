Пораненого чоловіка майже добу не могли евакуювати з Прудянки

Суспільство 13:02   27.05.2026
Вікторія Яковенко
Напередодні, 26 травня, близько 12:00 ворожий FPV-дрон атакував мешканця селища Прудянка Дергачівського району.

Під час атаки 45-річний чоловік перебував на території свого домоволодіння. Він зазнав уламкових поранень ноги, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«У зв’язку з надзвичайною небезпекою та загрозою повторних ударів операція з евакуації чоловіка тривала майже добу. Сьогодні зусиллями волонтерів постраждалого вдалося вивезти та передати лікарям. Наразі йому надається уся необхідна допомога», – розповів Задоренко.

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків та десять населених пунктів області, інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Через удари по регіону постраждали двоє людей.

  Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2026 в 13:02;

