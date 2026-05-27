Раненого мужчину почти сутки не могли эвакуировать из Прудянки
Накануне, 26 мая, около 12:00 вражеский FPV-дрон атаковал жителя поселка Прудянка Дергачевского района.
Во время атаки 45-летний мужчина находился на территории своего домовладения. Он получил обломочные ранения ноги, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
«В связи с чрезвычайной опасностью и угрозой повторных ударов операция по эвакуации мужчины длилась почти сутки. Сегодня усилиями волонтеров пострадавшего удалось вывезти и передать врачам. Сейчас ему предоставляется вся необходимая помощь», — рассказал Задоренко.
Напомним, за прошедшие сутки россияне обстреляли Харьков и десять населенных пунктов области, информировал начальник ХОВА Олег Синегубов. Из-за ударов по региону пострадали два человека.
Читайте также: Двоих энергетиков ранили россияне на Харьковщине (дополнено)
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Раненого мужчину почти сутки не могли эвакуировать из Прудянки», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 мая 2026 в 13:02;