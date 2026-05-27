Раненого мужчину почти сутки не могли эвакуировать из Прудянки

Накануне, 26 мая, около 12:00 вражеский FPV-дрон атаковал жителя поселка Прудянка Дергачевского района.

Во время атаки 45-летний мужчина находился на территории своего домовладения. Он получил обломочные ранения ноги, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«В связи с чрезвычайной опасностью и угрозой повторных ударов операция по эвакуации мужчины длилась почти сутки. Сегодня усилиями волонтеров пострадавшего удалось вывезти и передать врачам. Сейчас ему предоставляется вся необходимая помощь», — рассказал Задоренко.

Напомним, за прошедшие сутки россияне обстреляли Харьков и десять населенных пунктов области, информировал начальник ХОВА Олег Синегубов. Из-за ударов по региону пострадали два человека.