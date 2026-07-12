Свириденко покинула должность премьер-министра. Новым может стать Терехов?

В своем Telegram-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко написала о фактическом окончании своего пути на должности главы правительства. Ее пост появился после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В сообщении она также написала об изменениях, которые необходимы для усиления работы правительства, вызовах, стоящих перед государством и дальнейших шагах.

«Благодарна Президенту за доверие и высокую оценку работы нашей команды. Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство в самый сложный период новейшей истории Украины», – добавила Свириденко.

Вместе с тем по данным источника издания «Украинская правда» на должность премьер-министра на данный момент претендуют четыре кандидата. Среди них мэр Харькова – Игорь Терехов. Рассматривают кандидатуры:

Сергея Корецкого – председателя правления «Нафтогаза» и директор «Укрнафты»;

Дениса Шмыгаля – министра энергетики;

Михаила Федорова – министра обороны;

Игоря Терехова – мэра Харькова.

Тем временем в своем Telegram-канале Владимир Зеленский сообщил, что уже встретился со всеми перечисленными кандидатами. А после встречи с Тереховым он написал следующее:

«Мы обсудили, как настроено взаимодействие между центральными и областными и местными властями, ключевые потребности наших громад и перспективы выполнения готовящихся решений. Планы стойкости должны быть реализованы как можно быстрее. Опыт Харькова в поддержке людей может быть распространен и на другие наши города и громады».

Тем временем нардеп Ярослав Железняк прогнозирует: новым премьер-министром, вероятно, станет Сергей Корецкий.

«Скажем так, если час назад я давал шансам Корецкого на должность Премьера 95%… то уже 99%», – написал Железняк.

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