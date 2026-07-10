Помощь Франции Харькову позволит преодолеть следующую зиму – Терехов

В Харькове мэр города Игорь Терехов провел встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции Гаэлем Весьером накануне Дня взятия Бастилии.

«Три года назад мы вместе положили начало этой очень хорошей традиции – праздновать День падения Бастилии 14 июля в Харькове. Тогда это было впервые — и это было очень символично. В очень трудные времена мы это начали делать. И уже третий год существует такая традиция, когда вместе собираются люди, когда это демонстрирует поддержку Франции Харькова», — рассказал Игорь Терехов.

По словам Терехова, французская помощь уже помогла Харькову пережить тяжелую зиму.

«И проекты, которые мы уже воплотили, и помощь, оказанная Францией еще два-три года назад, помогли нам пережить зиму. Следующая зима будет тоже тяжелой, и мы это прекрасно понимаем. Сегодня мы во время нашей встречи, хотя она носила уже неформальный характер, была дружеской, но мы отрабатывали проекты, которые будут воплощены в жизнь и помогут нам и в весенний, и в зимний период, и пережить зиму. И для нас это очень важно», – заявил мэр Харькова.