Допомога Франції Харкову дозволить подолати наступну зиму – Терехов

У Харкові мер міста Ігор Терехов провів зустрічі з Надзвичайним та Повноважним послом Франції Гаелем Весьєром напередодні Дня взяття Бастилії.

«Три роки тому ми разом започаткували цю дуже гарну традицію – святкувати День падіння Бастилії 14 липня у Харкові. І тоді це було перший раз, і це було дуже символічно. У дуже важкі часи ми це почали робити. І вже третій рік поспіль існує така традиція, коли разом збираються люди, коли це демонструє підтримку Франції Харкова», – розповів Ігор Терехов.

За словами Терехова, французька допомога вже допомогла Харкову пережити найважчу зиму.

«І проєкти, які ми вже втілили, і та допомога, яку надала Франція ще два-три роки тому, вони допомогли нам пережити зиму. Наступна зима буде теж важка, і ми це чудово розуміємо. Сьогодні ми під час нашої зустрічі, хоча вона носила вже неформальний характер, була дружня, але ми відпрацьовували проєкти, які будуть втілені у життя та допоможуть нам і у весняний, і в зимовий період, і пережити зиму. І для нас це дуже важливо», – заявив мер Харкова.