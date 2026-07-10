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Трамваї й тролейбуси не ходитимуть 11 і 12 липня в деяких районах Харкова

Транспорт 19:37   10.07.2026
Оксана Якушко
Трамваї й тролейбуси не ходитимуть 11 і 12 липня в деяких районах Харкова

З 9:00 11 липня до 20:00 12 липня трамваї у пров. Салтівському та Салтівському шосе, від вул. Академіка Павлова до пр. Тракторобудівників, і деяких тролейбусів на пр. Льва Ландау, від пр. Ювілейного до пр. Героїв Харкова, не ходитимуть, повідомляє Харківська міськрада.

Це пов’язано з роботами енергетиків, пояснили в департаменті будівництва та шляхового господарства,

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№6: від вокзалу «Харків-Пасажирський» до парку Машинобудівників;

№8: від розворотного кола «Вул. Одеська» до Журавлівського гідропарку (через пр. Байрона, вул. Морозова, вул. Георгія Тарасенка, вул. Молочну, майдан Захисників України, пр. Героїв Харкова, вул. Академіка Павлова, в’їзд Семиградський, вул. Віринську, вул. Мойсеївську, вул. Шевченка).

Тролейбуси курсуватимуть так:

№31: від Північної Салтівки до ст. м. «Академіка Барабашова»;

№35: частина тролейбусів курсуватиме за основним маршрутом коштом автономного ходу (зі збільшеним інтервалом руху), інші – від розворотного кола «Вул. Одеська» до ст. м. «Турбоатом»;

№57: від парку «Зустріч» до ст. м. «Захисників України»;

№20: не курсує.

У цей час на Салтівському шосе курсуватиме тимчасовий автобус №8: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602-й мікрорайон).

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2026 в 19:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9:00 11 липня до 20:00 12 липня трамваї у пров. Салтівському та Салтівському шосе, від вул. Академіка Павлова до пр. Тракторобудівників, не ходитимуть. ".