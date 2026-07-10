Завдяки Middle strike зменшилася кількість механізованих штурмів на фронті

Сили оборони завдяки Middle strike взяли під вогневий контроль траси на півдні України настільки успішно, що окуповані Крим і Приазов’я сидять без палива, води і світла.

А з Кінбурнської коси час від часу з’являються повідомлення, що ось-ось – і росіяни виведуть звідти військо.

«Ми бачили рух російських військових з Кінбурнської коси – такі відео є, але це може бути намагання ввести нас в оману, це можуть бути якісь маневри. Але логістика на тій ділянці фронту дійсно вже порушена, уже чимало зроблено там. Немає палива – не поставлять боєприпаси. Не буде переміщення особового складу, підсилення якихось позицій. Противники психологічно налаштовані вже не виконувати поставлені задачі. Насправді це великий вплив. Навіть отой невеликий проміжок часу, що зараз Middle strike застосовує, дуже позитивно впливає на поле бою. Та сама техніка не буде заправлена і не будуть відбуватися штурми на бронетехніці. Противник перекидає на той напрямок, де йому поставлені цілі, техніку. І механізовані штурми відбуваються: якщо візьмемо Куп’янськ, то їх менше, якщо Запорізький напрямок, то більше. Якщо росіяни можуть застосувати техніку на полі бою і бачать, що це дієве, вони будуть це використовувати, поки техніка не закінчиться», – розповів МГ «Об’єктив» «Сайгон», заступник командира зенітного ракетно-артилерійського дивізіону «ARCUS» 13 бригади оперативного призначення «ХАРТІЯ».

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