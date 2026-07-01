Росіяни «вчаться» вбивати, атакуючи цивільних українців дронами – офіцер ППО

Свідки з окупованих територій розповідають українським військовим, що росіяни тренуються вбивати, атакуючи цивільних БпЛА.

Українці, що мешкають у селах і містах на півночі Харківської, Сумської та Чернігівської областей, щодня є живими мішенями для російських дронів різної модифікації.

Поки що командування Сил оборони не розгорнуло у тих регіонах активність Middle strike. Хоча ця тактика могла б, вірогідно, полегшити ситуацію не лише для цивільного населення, а й для українських захисників, що боронять той же Вовчанськ і сусідні села від щоденних штурмів росіян. Наразі можна припустити, що тактика Middle strike на прикордонних напрямках не є пріоритетом.

І те, що наразі відбувається у прикордонні, фактично є терором цивільного населення, каже «Сайгон», заступник командира зенітного ракетно-артилерійського дивізіону «ARCUS» 13 бригади оперативного призначення «ХАРТІЯ».

А найстрашніше, що атаки по цивільних, їхніх автівках і житлу є нічим іншим, як навчанням російських дронарів.

«Є певні історії з окупованих територій, що заїжджають екіпажи росіян – і вони просто навчаються, наприклад, у тому ж Нікополі, наносити вогневе ураження по цивільному населенню», – розповів МГ «Об’єктив» «Сайгон».