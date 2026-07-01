Свидетели с оккупированных территорий рассказывают украинским военным, что россияне тренируются убивать, атакуя гражданских.

Украинцы, проживающие в селах и городах на севере Харьковской, Сумской и Черниговской областей, ежедневно являются живыми мишенями для российских дронов разной модификации.

Пока командование Сил обороны не развернуло в тех регионах активность Middle strike. Хотя эта тактика могла бы, по всей вероятности, облегчить ситуацию не только для гражданского населения, но и для украинских защитников, защищающих тот же Волчанск и соседние села от ежедневных штурмов россиян. Пока можно предположить, что тактика Middle strike на пограничных направлениях не является приоритетом для командования.

И то, что сейчас происходит в пограничье, фактически является террором гражданского населения, говорит «Сайгон», заместитель командира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона «ARCUS» 13-й бригады оперативного назначения «ХАРТИЯ».

А самое страшное, что атаки по гражданским, их автомобилям и жилищу не что иное, как обучение российских дроновщиков.

«Есть определенные истории с оккупированных территорий, что заезжают экипажи россиян – и они просто учатся, например, в том же Никополе, наносить огненное поражение по гражданскому населению», – рассказал МГ «Объектив» «Сайгон».