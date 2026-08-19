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Больше двух десятков людей пострадали из-за российских обстрелов Харьковщины

Происшествия 08:45   19.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Больше двух десятков людей пострадали из-за российских обстрелов Харьковщины

Десять погибших и 23 пострадавших – таковы последствия вражеских обстрелов Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Печенеги погибли десять человек, пострадали – 18; в пос. Слатине Дергачевской громады получили ранения мужчины 44 и 47 лет; в г. Балаклея ранен 38-летний мужчина, подверглись острой реакции на стресс 31-летняя женщина и 9-летний мальчик», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

  • четыре ракеты;
  • пять КАБов;
  • два БпЛА типа «Герань-2»;
  • пять БпЛА типа «Молния»;
  • четыре fpv-дрона;
  • 40 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2026 в 08:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Десять погибших и 23 пострадавших – таковы последствия вражеских обстрелов Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".