Больше двух десятков людей пострадали из-за российских обстрелов Харьковщины

Десять погибших и 23 пострадавших – таковы последствия вражеских обстрелов Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Печенеги погибли десять человек, пострадали – 18; в пос. Слатине Дергачевской громады получили ранения мужчины 44 и 47 лет; в г. Балаклея ранен 38-летний мужчина, подверглись острой реакции на стресс 31-летняя женщина и 9-летний мальчик», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

четыре ракеты;

пять КАБов;

два БпЛА типа «Герань-2»;

пять БпЛА типа «Молния»;

четыре fpv-дрона;

40 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.