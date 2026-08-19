Больше двух десятков людей пострадали из-за российских обстрелов Харьковщины
Десять погибших и 23 пострадавших – таковы последствия вражеских обстрелов Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В пос. Печенеги погибли десять человек, пострадали – 18; в пос. Слатине Дергачевской громады получили ранения мужчины 44 и 47 лет; в г. Балаклея ранен 38-летний мужчина, подверглись острой реакции на стресс 31-летняя женщина и 9-летний мальчик», – уточнил Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:
- четыре ракеты;
- пять КАБов;
- два БпЛА типа «Герань-2»;
- пять БпЛА типа «Молния»;
- четыре fpv-дрона;
- 40 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.