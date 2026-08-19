Понад два десятки людей постраждали через російські обстріли Харківщини
Десять загиблих та 23 постраждалих – такі наслідки ворожих обстрілів Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У сел. Печеніги загинули 10 людей, постраждали – 18; у сел. Слатине Дергачівської громади зазнали поранень чоловіки 44 і 47 років; у м. Балаклія поранено 38-річного чоловіка, зазнали гострої реакції на стрес 31-річна жінка і 9-річний хлопчик.”, – уточнив Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- чотири ракети;
- п’ять КАБів;
- два БпЛА типу «герань-2»;
- п’ять БпЛА типу «молния»;
- чотири fpv-дрони;
- 40 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.