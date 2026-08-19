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Понад два десятки людей постраждали через російські обстріли Харківщини

Події 08:45   19.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Понад два десятки людей постраждали через російські обстріли Харківщини

Десять загиблих та 23 постраждалих – такі наслідки ворожих обстрілів Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Печеніги загинули 10 людей, постраждали – 18; у сел. Слатине Дергачівської громади зазнали поранень чоловіки 44 і 47 років; у м. Балаклія поранено 38-річного чоловіка, зазнали гострої реакції на стрес 31-річна жінка і 9-річний хлопчик.”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • чотири ракети;
  • п’ять КАБів;
  • два БпЛА типу «герань-2»;
  • п’ять БпЛА типу «молния»;
  • чотири fpv-дрони;
  • 40 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2026 в 08:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Десять загиблих та 23 постраждалих – такі наслідки ворожих обстрілів Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".