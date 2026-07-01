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7 КАБів ударили по Харкову: ДСНС і прокуратура показали наслідки📹

Події 18:31   01.07.2026
Оксана Якушко
7 КАБів ударили по Харкову: ДСНС і прокуратура показали наслідки📹

Росіяни вдарили по Харкову 7 КАБами, попадання були у трьох районах – Київському, Основ’янському й Новобаварському, навів інформацію Ситуаційного центру Харкова мер Ігор Терехов.

Відомо вже про 32 постраждалих. Загиблий один – 15-річний хлопець.

Зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки, надвірні споруди, адміністративна та інші будівлі, повідомили в ГСЧС в Харківській області. Вибито вікна у будівлях медичного закладу та пожежно-рятувального підрозділу.

Сталося три осередки пожеж: горіли житловий будинок, автомобілі, складська будівля та суха трава на відкритій території.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, росіяни атакували Харків КАБами. Вибухи лунали близько 15.50. Потім голосно у місті було о 16:00. Ситуаційний центр на той момент зафіксував п’ять ударів по Харкову.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2026 в 18:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили по Харкову 7 КАБами, попадання були у трьох районах – Київському, Основ’янському й Новобаварському, навів інформацію Ситуаційного центру Харкова мер Ігор Терехов.".