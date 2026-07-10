Live

Ситуація на кордоні: де останнім часом на Харківщині РФ активно штурмує

Записано 15:20   10.07.2026
Вікторія Яковенко
Ситуація на кордоні: де останнім часом на Харківщині РФ активно штурмує Скриншот

У прикордонні Харківської області військові РФ наразі найбільш активні на Куп’янському напрямку та в районі Великобурлуцької громади, розповів в етері нацмарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

“Окрема активність противника щодо спроб штурмових дій – це Куп’янський напрямок. Близько тижня ворог намагається здійснити спроби просування або розширення зони контролю, якщо говорити про кордон у межах Харківської області, це Великобурлуцька громада. Там противник застосовує велику кількість своїх піхотних груп, які намагаються атакувати позиції прикордонного підрозділу, щоб розширити зону контролю і просунутись вглиб нашої країни”, – зазначив Демченко.

Однак, продовжує він, досягти вагомих результатів окупанти не можуть та несуть великі втрати.

За словами Демченка, найбільш активний зараз ворог на Покровському напрямку, також активізувались росіяни і на Лиманському напрямку.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Читайте також: Майже два десятки боїв відбили ЗСУ на півночі від Харкова

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Била собаку ногами на очах у дитини: поліція проводить перевірку в Харкові
Била собаку ногами на очах у дитини: поліція проводить перевірку в Харкові
10.07.2026, 16:17
65% громадського транспорту було пошкоджено у Харкові з 2022: ситуація зараз
65% громадського транспорту було пошкоджено у Харкові з 2022: ситуація зараз
10.07.2026, 13:15
Новини Харкова — головне 10 липня: обстріл Валок, хто запустив ракету по Грозі
Новини Харкова — головне 10 липня: обстріл Валок, хто запустив ракету по Грозі
10.07.2026, 15:22
Врятуватися ніде: Терехов пропонує створити мобільні укриття біля АЗС
Врятуватися ніде: Терехов пропонує створити мобільні укриття біля АЗС
10.07.2026, 12:38
Сьогодні вранці російський FPV-дрон убив цивільних у Слатиному (доповнено)
Сьогодні вранці російський FPV-дрон убив цивільних у Слатиному (доповнено)
10.07.2026, 11:35
“Не панацея”: Терехов про захист Харкова за допомогою антидронових сіток
“Не панацея”: Терехов про захист Харкова за допомогою антидронових сіток
10.07.2026, 12:06

Новини за темою:

10.07.2026
Сьогодні вранці російський FPV-дрон убив цивільних у Слатиному (доповнено)
10.07.2026
Стало відомо, де сьогодні розміновуватимуть території
10.07.2026
У ДСНС розповіли, що палало через удари РФ по Валках
10.07.2026
Майже два десятки боїв відбили ЗСУ на півночі від Харкова
10.07.2026
Загинула жінка, постраждали троє людей, горіли будинки: удари БпЛА по Валках


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , LinkedIn , Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ситуація на кордоні: де останнім часом на Харківщині РФ активно штурмує», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2026 в 15:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У прикордонні Харківської області військові РФ наразі найбільш активні на Куп’янському напрямку та в районі Великобурлуцької громади".