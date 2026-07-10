Ситуація на кордоні: де останнім часом на Харківщині РФ активно штурмує

У прикордонні Харківської області військові РФ наразі найбільш активні на Куп’янському напрямку та в районі Великобурлуцької громади, розповів в етері нацмарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

“Окрема активність противника щодо спроб штурмових дій – це Куп’янський напрямок. Близько тижня ворог намагається здійснити спроби просування або розширення зони контролю, якщо говорити про кордон у межах Харківської області, це Великобурлуцька громада. Там противник застосовує велику кількість своїх піхотних груп, які намагаються атакувати позиції прикордонного підрозділу, щоб розширити зону контролю і просунутись вглиб нашої країни”, – зазначив Демченко.

Однак, продовжує він, досягти вагомих результатів окупанти не можуть та несуть великі втрати.

За словами Демченка, найбільш активний зараз ворог на Покровському напрямку, також активізувались росіяни і на Лиманському напрямку.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

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