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Била собаку ногами на очах у дитини: поліція проводить перевірку в Харкові

Суспільство 16:17   10.07.2026
Вікторія Яковенко
Била собаку ногами на очах у дитини: поліція проводить перевірку в Харкові Скриншот

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що проводять перевірку за фактом жорстокого поводження з твариною у Немишлянському районі.

Напередодні у телеграм-каналах Харкова з’явилося відео, на якому жінка б’є собаку ногами в присутності дитини. У дописах зазначалось, що інцидент стався на вулиці Єдності.

Відео: телеграм-канал “Труха Харків”

Поліцейські кажуть: вже розпочали перевірку та встановили місцезнаходження власниці тварини. Також копи питали свідків, зокрема автора відео.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ. Санкція статті передбачає до п’яти років тюрми з конфіскацією тварини. Слідчі дії тривають.

У поліції просять жителів повідомляти про всі відомі факти жорстокого поводження з тваринами.

“Лише своєчасне інформування правоохоронців, надання свідчень, фото-, відеоматеріалів та інших доказів допомагає оперативно реагувати на такі правопорушення, встановлювати винних осіб і забезпечувати їх притягнення до відповідальності”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, інформація про те, що група підлітків жорстоко знущалася з кота Фенікса в Харкові, за результатами перевірки поліції не підтвердилася. Правоохоронці провели слідчі дії та опитали свідків, спростувавши початкову версію подій, повідомили у КП «Центр поводження з тваринами».

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2026 в 16:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що проводять перевірку за фактом жорстокого поводження з твариною у Немишлянському районі.".