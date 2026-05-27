Двоє постраждалих, є руйнування – Синєгубов про добу на Харківщині

Події 08:55   27.05.2026
Протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків та десять населених пунктів області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Через удари по регіону постраждали двоє людей. 

“Внаслідок обстрілу в с. Сінне Богодухівської громади постраждали чоловіки 38 і 53 років”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • три БпЛА типу “Герань-2”;
  • 13 БпЛА типу «Молния»;
  • чотири fpv-дрони;
  • 21 БпЛА (тип встановлюється).

Через “прильоти” є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Харківському, Чугуївському та Берестинському районах.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2026 в 08:55;

