Двоє постраждалих, є руйнування – Синєгубов про добу на Харківщині

Протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків та десять населених пунктів області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Через удари по регіону постраждали двоє людей.

“Внаслідок обстрілу в с. Сінне Богодухівської громади постраждали чоловіки 38 і 53 років”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

три БпЛА типу “Герань-2”;

13 БпЛА типу «Молния»;

чотири fpv-дрони;

21 БпЛА (тип встановлюється).

Через “прильоти” є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Харківському, Чугуївському та Берестинському районах.