“Іскандер” та десятки БпЛА атакували Харківщину – Синєгубов про наслідки

Харків, а також 14 населених пунктів області обстріляли росіяни минулої доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Дергачі двоє людей загинули, постраждало 20 чоловіків і 4 жінок; у сел. Білий Колодязь Вовчанської громади загинув 63-річний чоловік; у сел. Золочів постраждали жінки 73 і 39 років; у с. Нова Козача Дергачівської громади постраждали чоловіки 44 і 32 років; у с. Клугино-Башкирівка Чугуївської громади постраждав 54-річний чоловік; у с. Андріївка Донецької громади постраждали жінки 74, 54, 37 років і 77-річний чоловік”, – пише Синєгубов.

За добу по Харківщині прилетіло таке озброєння:

ракета “Іскандер”;

два КАБи;

п’ять БпЛА типу “Герань-2”;

шість БпЛА типу «Молния»;

дев’ять fpv-дронів;

15 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах, додав начальник ХОВА.