“Іскандер” та десятки БпЛА атакували Харківщину – Синєгубов про наслідки

Події 08:51   26.05.2026
Харків, а також 14 населених пунктів області обстріляли росіяни минулої доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Дергачі двоє людей загинули, постраждало 20 чоловіків і 4 жінок; у сел. Білий Колодязь Вовчанської громади загинув 63-річний чоловік; у сел. Золочів постраждали жінки 73 і 39 років; у с. Нова Козача Дергачівської громади постраждали чоловіки 44 і 32 років; у с. Клугино-Башкирівка Чугуївської громади постраждав 54-річний чоловік; у с. Андріївка Донецької громади постраждали жінки 74, 54, 37 років і 77-річний чоловік”, – пише Синєгубов.

За добу по Харківщині прилетіло таке озброєння:

  • ракета “Іскандер”;
  • два КАБи;
  • п’ять БпЛА типу “Герань-2”;
  • шість БпЛА типу «Молния»;
  • дев’ять fpv-дронів;
  • 15 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах, додав начальник ХОВА.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 08:51;

