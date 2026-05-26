“Іскандер” та десятки БпЛА атакували Харківщину – Синєгубов про наслідки
Харків, а також 14 населених пунктів області обстріляли росіяни минулої доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Дергачі двоє людей загинули, постраждало 20 чоловіків і 4 жінок; у сел. Білий Колодязь Вовчанської громади загинув 63-річний чоловік; у сел. Золочів постраждали жінки 73 і 39 років; у с. Нова Козача Дергачівської громади постраждали чоловіки 44 і 32 років; у с. Клугино-Башкирівка Чугуївської громади постраждав 54-річний чоловік; у с. Андріївка Донецької громади постраждали жінки 74, 54, 37 років і 77-річний чоловік”, – пише Синєгубов.
За добу по Харківщині прилетіло таке озброєння:
- ракета “Іскандер”;
- два КАБи;
- п’ять БпЛА типу “Герань-2”;
- шість БпЛА типу «Молния»;
- дев’ять fpv-дронів;
- 15 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах, додав начальник ХОВА.
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 08:51;