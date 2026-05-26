Новини Харкова — головне за 26 травня: нічна атака БпЛА

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

00:39

Близько опівночі у Харкові почали лунати вибухи

Мер Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано падіння дронів у Немишлянському та Новобаварському районах. Вони не здетонували.

“Будьте обережні — ворог продовжує атакувати місто. Поблизу Харкова ще фіксуються бойові БпЛА”, – попередив міський голова.

Повітряна тривога триває у Харкові з 23:33. Причина — загроза БпЛА “Шахед”. За даними моніторингових каналів, окрім Харкова безпілотники атакують область. Повітряні сили попереджали про БпЛА у напрямку Харкова, Введенки, Дінця та Балаклії. Інформація оновлюється за посиланням.